Вчера в Тюмени стартовал XXIV всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец-2017». Уже не в первый раз торжественный старт мероприятию был дан в большом зале Тюменской областной Думы — уютном гнездышке, как прозвал его один из организаторов фестиваля, директор ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук.

Уже третье десятилетие подряд ежегодно в Тюмень слетаются юнкоры со всей страны. Ребята, вставшие на крыло радиожурналистики, прибывают сюда, чтобы продемонстрировать компетентному жюри свои работы, поучиться мастерству у опытных экспертов и пообщаться с ровесниками из других регионов. В 2017 году участниками фестиваля стали 100 ребят из 32 городов нашей страны. Самые дальние перелеты совершили юнкоры из Читы, Владикавказа и Санкт-Петербурга. Немало гостей и из других регионов.

— Фестиваль «Птенец» проходит уже много лет на тюменской земле и является хорошей традицией, — считает председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. — Ежегодно расширяется его география. Мне приятно видеть в зале парламента ребят из Крыма, Пермского края, Нижнего Новгорода, Курской области и других уголков нашей страны. Мне очень нравится девиз нынешнего фестиваля — «Хочу быть!» Думаю, ребята уже подготовили программы о профессиях XXI века и определились с тем, кем хотят стать во взрослой жизни.

Почетных гостей в этот день попросили повспоминать, кем же они хотели стать в детстве. Среди приглашенных были и другие депутаты Тюменской областной Думы — Владимир Ульянов, Тамара Казанцева, Николай Бабин, Владимир Ковин, Владимир Нефедьев, Фуат Сайфитдинов, Евгений Макаренко, Глеб Трубин. До начала политической карьеры некоторые из них воплотили свои юные мечты и стали врачами и химиками, другие свои желания стать космонавтами и летчиками реализовали частично. А Фуат Сайфитдинов признался ребятам, что наряду с любовью к геологии в юные годы еще и мечтал стать депутатом. Планы реализовать удалось, причем в роли народного избранника получилось поработать не только в Тюменской области.

Уже во второй половине дня юные радиожурналисты смогли почувствовать себя интервьюерами, причем на самом высоком уровне. Встречу с одной группой ребят в стенах Думы провел Сергей Корепанов, а других участников фестиваля в малом зале правительства Тюменской области приветствовал директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. Перед общением в формате «вопрос — ответ» он от лица губернатора Владимира Якушева приветствовал «птенцов» на тюменской земле. Также Павел Викторович похвалил ребят за выбор радиожурналистики:

— Регулярно звучат мнения о том, что из нашей жизни рано или поздно пропадут газеты и радио, но я уверен, что у каждого из типов СМИ есть своя аудитория. Радиожурналиста я считаю элитной специализацией. В его арсенале лишь один инструмент — слово. И чтобы нарисовать «картинку» словом, нужно обладать недюжинным интеллектом и эрудицией.

XXIV фестиваль «Птенец» посвящен не только выбору профессии, но и определению жизненного пути и ценностей. Жюри ждало от ребят радиопрограмм, посвященных также этим темам. За время работы фестиваля эксперты определят сильнейших в трех номинациях. Будут названы лучшие программы для детей, подростков и молодежи. Есть и спецпризы: «Я б в рабочие пошел», «Если бы депутатом был я», «Инженерный хит-парад»… Награждение и торжественная церемония закрытия пройдет 3 ноября.