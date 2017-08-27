Торгово-промышленной палате Тюменской области исполнилось 25 лет. Всё это время, по признанию губернатора Владимира Якушева, она содействует развитию экономики и улучшению предпринимательского климата.

Вчера в большом зале правительства области на торжественное собрание по случаю юбилея собралась элита тюменского бизнеса. Ведь членами палаты являются практически все системообразующие компании нашего региона.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, решил лично поздравить коллег со знаменательным событием. А заодно наметить планы для дальнейшей совместной работы. В частности, по созданию на базе тюменской палаты филиала Международного коммерческого арбитражного суда, который позволит предпринимателям, в том числе и иностранным, в кратчайшие сроки разрешать возникающие экономические споры. И таким образом ещё больше повысит инвестиционную привлекательность региона. Торгово-промышленная палата страны готова оказать содействие тюменским бизнесменам и в финансировании проектов. Ранее благодаря такому протеже немалые средства из федерального фонда развития промышленности уже получили 135 проектов из других российских регионов.

Александр Моисеев, заместитель уральского полпреда президента, инвестиционный уполномоченный в Уральском федеральном округе, назвал систему торгово-промышленных палат в стране чрезвычайно востребованным среди предпринимателей инструментом и аккумулятором возможностей всех существующих институтов развития бизнеса. При тюменской палате, например, не первый год действуют центры делового образования, специальных проектов, внешнеэкономической деятельности, систем управления качеством, независимой экспертизы, оценки и сертификации…

Вот и в ходе нынешнего собрания президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин и ректор Тюменского госуниверситета, депутат Тюменской областной Думы Валерий Фальков подписали соглашение о создании ещё одного крайне востребованного центра — экспертизы контрактной деятельности. Владимир Якушев выразил надежду, что с его появлением все виды закупок станут гораздо прозрачнее и честнее. До сих пор это не только весьма коррумпированная, но и очень сложная сфера. Настоящих специалистов по проведению закупок и аукционов не так много. В результате возникает масса проблем, приводящих к срыву поставок, задержкам строительства и, как следствие, к судебным разбирательствам и возбуждению уголовных дел.

Не обошлись торжества без заслуженных наград, которые вручали Владимир Якушев, Сергей Катырин и вице-спикер Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Наряду с бизнесменами и сотрудниками палаты был также отмечен труд заместителя губернатора Вадима Шумкова и председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой. Чиновника, курирующего инвестиционную политику в регионе, наградили почётным знаком Торгово-промышленной палаты РФ за вклад в развитие экономики и предпринимательства, активную поддержку деятельности областной торгово-промышленной палаты. Народная избранница в свою очередь получила почётную грамоту Торгово-промышленной палаты РФ за активное сотрудничество с региональной палатой и вклад в развитие предпринимательства.