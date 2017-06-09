На Ямале с приходом холодов закрыли понтонно-мостовые переправы и отменили работу паромов. До обустройства зимних дорог преодолеть водные преграды можно будет с помощью вертолётов и судов на воздушной подушке.

Ямальские парламентарии на заседании комитета Законодательного Собрания арктического края по промышленности, природопользованию и экологии проанализировали организацию транспортного обслуживания северян в период ледостава.

К перевозкам готовы

Анатолий Иванов, начальник управления транспорта окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства, заверил депутатов в полной готовности к осуществлению перевозок. Все необходимые договоры заключены. На наиболее загруженной переправе между Салехардом и Лабытнанги, как и в прежние годы, будет работать авиакомпания «Ямал». Тарифы, субсидируемые из бюджета, сохранены на уровне 2016 года. Перелёт с берега на берег взрослому пассажиру обойдётся в 1050 рублей, ребёнку — в 525 рублей. Как только толщина льда достигнет 10 сантиметров, на смену вертолётам выйдут три вездехода на воздушной подушке «Арктика 3Д». До открытия ледовой переправы они должны осуществлять перевозки по льготным тарифам в 110 рублей за человека и 55 рублей за место багажа. Договор предусматривает выполнение 1869 круговых рейсов.

Ещё один напряжённый участок — на реке Пур близ посёлка Уренгой. Перевозки здесь будут выполнять суда на воздушной подушке. По социально ориентированным ценам в 200 рублей пассажиры смогут форсировать реку с 5 до 8 и с 17 до 20 часов. В остальное время за билет придётся выложить уже 500 рублей.

Денис Редькин, руководитель дирекции транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа, проинформировал депутатов о высокой изношенности вездеходов «Арктика 3Д». Для их замены правительство округа планирует в новом году приобрести два современных 22-местных судна на воздушной подушке. Это позволит повысить не только безопасность, но также комфортабельность и стабильность перевозок. Сегодня Рос-технадзор запрещает эксплуатацию вездеходов на реках даже при наличии малейших пространств открытой воды.

«Не допустить недовольства!»

Депутат от ЛДПР Иван Вершининзамолвил слово за жителей Тазовского района, вынужденных всякий раз переправляться через Пур. Народ за рекой живёт преимущественно небогатый, коммерческая цена на переправу далеко не всем по карману.

— Льготную стоимость устанавливает регулирующий орган в соответствии с той суммой субсидий, которая предусмотрена в местном бюджете на осуществление перевозок пассажиров по данному маршруту, — замечает Анатолий Иванов. — Поскольку средств не хватает, решено дифференцировать цены и тем самым заинтересовать перевозчика. Два конкурса, предполагавшие осуществление перевозок по льготной стоимости в течение всего ледостава, просто не состоялись из-за отсутствия заявок. При этом социально ориентированные цены установлены на часы пик, когда пассажиры едут на работу и обратно, добираются в аэропорт и на железнодорожную станцию.

— Нам нужно находиться в постоянном контакте с людьми, слышать их и принимать меры, чтобы не допустить массового недовольства, — обращается к коллегам из профильного департамента правительства Ямала депутат-единоросс Дмитрий Жаромских, председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии. — На переправе через Пур постоянно чувствуется напряжённость, а межсезонье вызывает дополнительное раздражение у наших земляков.

Рискуют жизнью

— Не дожидаясь открытия ледовой переправы и установления безопасной толщины льда, владельцы снегоходной техники совершают выезд на неокрепший лёд и подвергают опасности как свою жизнь, так и пассажиров, — заостряет внимание депутатов на наболевшей проблеме Дмитрий Ардатов, представитель окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. — Особенно напряжённая ситуация складывается на переправе Салехард — Лабытнанги. Пользуясь перебоями доставки продуктов в Салехард и задержкой в работе вездеходов на воздушной подушке, организуются нелегальные грузовые и пассажирские перевозки. Несмотря на запрет, ежедневно в районе переправы совершаются десятки, если не сотни выездов. А к ответственности привлекаются считаные единицы!

Для наведения порядка и обеспечения безопасности департамент подготовил комплекс мер. Речь идёт и о корректировке окружного закона об административных правонарушениях, и об активизации работы органов местного самоуправления, которым округ делегировал соответствующие полномочия. На практике исполнение возложенных полномочий, по словам чиновника, зачастую сводится лишь к изданию муниципальных правовых актов, запрещающих выход на неокрепший лёд. Без организации должного контроля за их соблюдением.

Максимально удобно и безопасно

Дмитрий Жаромских обсудил также ход подготовки к очередной навигации. Ранее избиратели жаловались депутату на небезопасную работу главной переправы Ямала. Со стороны Лабытнанги до парома они добираются пешком по длинной косе, рискуя попасть под колёса автомобилей.

— Мы рассмотрели ваше обращение многогранно, — доложил депутату Денис Редькин. — В минувшую навигацию отработали с частниками, занимающимися извозом. Составлен перечень из 200 транспортных средств, которые проезжали под шлагбаум и высаживали пассажиров прямо у парома. И всё-таки оставались ещё те, кто продолжал идти по проезжей части. В следующем году мы намерены полностью закрыть этот вопрос, обеспечив доставку всех пассажиров к паромам на «Газелях».

— Полностью мы закроем этот вопрос лишь тогда, когда у нас появится мост через Обь, — высказывает мнение Дмитрий Жаромских. — Как это уже произошло в Надыме, где с появлением моста люди забыли о былых мучениях с переправой через реку. Пока же надо сделать всё возможное, чтобы передвижение ямальцев в любое время года было максимально удобным, комфортным и безопасным.