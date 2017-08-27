Жилищный вопрос на селе по-прежнему остаётся одним из наиболее актуальных.

В Тюменской области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» продолжается работа по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе. На сегодняшний день эта программа предполагает наибольший объем социальных выплат: доля бюджетных средств составляет 70 процентов от расчетной стоимости строительства или приобретения жилья. На принципах софинансирования между Минсельхозом РФ и региональным правительством заключено соглашение о предоставлении субсидий на постройку индивидуального дома или приобретение жилья в сельских населенных пунктах.

Общий объем господдержки молодым семьям и молодым специалистам в текущем году составил 278,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 67,2 миллиона, из областного — 211,6 миллиона. Социальные выплаты получили 200 молодых семей и молодых специалистов, 86 из них работают в организациях и предприятиях агропромышленного комплекса.

По словам председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Владимира Ковина, наш регион является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в строительство и покупку жилья для молодых сельских специалистов. Всего за годы действия федеральной целевой программы жилищные условия улучшили более двух тысяч молодых семей и молодых специалистов, работающих в сельской местности. Тем не менее жилищный вопрос по-прежнему остается достаточно острым.

— В агропромышленном комплексе региона продолжается модернизация, — поясняет депутат. — В отрасль приходят передовые технологии, привлекаются крупные инвестиции. Только за последние годы введены в строй десятки современных предприятий, которым необходимы высококвалифицированные кадры. Серьезные изменения происходят и в нашем аграрном вузе. Мы наконец-то получили возможность, не нарушая федерального закона об образовании, совершенствовать учебный процесс, вводить новые образовательные программы и изменять учебные планы с учетом реальных потребностей отраслевых предприятий. Сегодня наиболее востребованы такие специальности, как ветеринарный врач, зоотехник, агроном.

Наиболее серьезные перемены происходят в животноводческой отрасли. За последние годы только молочных мегаферм построено более двух десятков. Недавно открылась фабрика по производству индейки в Юргинском районе, введен в эксплуатацию крупный свинокомплекс в Нижнетавдинском районе. Соответственно резко возросла потребность в квалифицированных кадрах. В связи с этим глава региона Владимир Якушев недавно подписал постановление о старте еще одной жилищной программы — для сельских ветеринаров.

Документом утвержден порядок предоставления социальных выплат и займов на строительство дома специалистам государственной ветеринарной службы, работающим на селе. Размер субсидии составит 400 тысяч рублей, а при наличии детей будет выплачиваться дополнительная сумма — 100 тысяч рублей в расчете на каждого ребенка. Кроме того, получатели субсидий вправе претендовать на получение займа — не более миллиона рублей на срок до 10 лет.

В программе могут принять участие специалисты не старше 45 лет, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье в органе местного самоуправления либо в государственном ветеринарном учреждении. Стаж работы в государственных ветеринарных учреждениях Тюменской области должен составлять не менее трех лет.

Подчеркну: такой пример — пока единственный в стране.

Еще более десяти лет назад, когда стартовал национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», мы говорили о том, что надо не только внедрять новые технологии, но и решать социально-бытовые вопросы работников сельского хозяйства, в том числе один из самых главных — жилищный. Причем имея в виду не только для специалистов, непосредственно работающих в агропромышленном комплексе, но и учителей, врачей, работников культуры, воспитателей детских садов, проживающих на селе. Например, из 120 участников федеральной целевой программы, получивших субсидии в первом полугодии текущего года, непосредственно на предприятиях агропромышленного комплекса работают только 46 человек.

Этим целям отвечает и программа «Земский доктор»: миллион рублей для специалиста с высшим медицинским образованием и почти полмиллиона — для сельского фельдшера.

Серьезных инвестиций требует и инженерное обеспечение площадок под индивидуальное жилищное строительство на селе: дороги, свет, вода, газ. Вся эта работа ведется за счет бюджетных средств. Сегодня площадки под ИЖС имеются не только в каждом райцентре площадки, но и обустраиваются в сельских населенных пунктах, где имеется крупное сельхозпроизводство.

Есть и еще одно очень перспективное направление. В Тюменской области становится все больше сельхозпредприятий, в которых строят жилье для своих специалистов. Среди них племзавод «Юбилейный», агрофирма «КРиММ», «Нива-Дружба», «Ясень-Агро», агрокомплекс «Маяк», агрофирма «Колос». Отрадно, что таких примеров у нас в регионе уже достаточно много. Особенно если учесть, что у отраслевых предприятий и доходность невелика, и финансовых проблем более чем достаточно.

Сегодня мы уже видим: идет приток специалистов в сельские территории. Может быть, он не такой большой, как хотелось бы, но позитивная тенденция уже налицо.