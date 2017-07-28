Дмитрий Александрович АФАНАСЬЕВ родился 2 ноября 1925 года в деревне Глухарёва Голышмановского района

Дмитрий Александрович АФАНАСЬЕВ родился 2 ноября 1925 года в деревне Глухарёва Голышмановского района. В 1943 году призван в Красную армию, в городе Канске прошёл курсы миномётчика. С октября принимал участие в боевых действиях с фашистскими захватчиками. Воевал на 1-м и 2-м Украинском фронтах, 1-м Белорусском, с боями прошёл от Киева до Берлина, форсировал реки Южный Буг, Вислу, Одер. Дважды ранен, после поправки от второго ранения принимал участие в боях на Сандомирском плацдарме в должности связиста-телефониста. Демобилизовавшись в 1949 году, работал на оптовых базах «Главлессбыта» заведующим складом, товароведом. С 1960 года работал на электромеханическом заводе агентом по снабжению, начальником отдела сбыта. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и другими многочисленными наградами. Живёт в Тюмени.