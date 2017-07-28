В минувший вторник губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с тюменскими призёрами 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Напомним: чемпионат мира по профессиональному мастерству проходил с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В соревнованиях приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего на WorldSkills Abu Dhabi 2017 были представлены 52 компетенции. Национальная сборная WorldSkills Russia выступила по всем дисциплинам.

В составе российской команды было 58 человек, среди них два наших земляка. В итоге Ольга Ячменева из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства получила медаль за мастерство в компетенции «Малярные и декоративные работы» — такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный средний уровень профессиональной подготовки. А Леонид Шмаков, студент Тюменского государственного университета, получил золотую медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование»!

По итогам чемпионата 32 человека из 58 участников сборной России получили медали. Шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали, а также 21 медаль за мастерство. В медальном зачете российская сборная заняла 5-е место, а в общекомандном ей не было равных. По возвращении в Россию нашу сборную на встрече в Кремле поздравил глава государства Владимир Путин. И вот пришло время для поздравлений наших земляков в родном городе. К слову сказать, губернатор Тюменской области Владимир Якушев направил поздравление нашим землякам-победителям и их наставникам сразу после того, как стали известны имена победителей.

— Сообщение о вашей победе мне пришло поздно ночью, — поделился с участниками встречи глава региона, — и вы представить не можете, как мы за вас болели, а потом радовались вашим успехам! Вы большие молодцы, достойно выступили на чемпионате и показали высокий уровень своего мастерства! А ваша победа — яркое подтверждение тому, что если очень сильно стараться, можно достигнуть высот мирового уровня!

Глава региона вручил ценные призы медалистам чемпионата — Ольге Ячменевой и Леониду Шмакову, а также экспертам и наставникам ребят — заведующему кафедрой сетевого и системного администрирования ТюмГУ Михаилу Фучко, преподавателю Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Светлане Моревой, доценту кафедры программной и системной инженерии ТюмГУ Михаилу Григорьеву.

Участники чемпионата, в свою очередь, поделились своими впечатлениями.

— Скажу честно — было трудно. В моей компетенции было 28 соперников, — вспоминает Леонид Шмаков. — Самые сильные — из Сингапура, Кореи, Китая, Франции, Германии и Венгрии. А еще перед началом состязаний нам изменили задание, так что приходилось изрядно потрудиться.

…К своей золотой мировой медали Леонид шел три года. Сначала была победа на региональном уровне, потом — российском, потом — европейском:

— Когда меня зачислили в национальную сборную России, я буквально выпал из жизни, жил только подготовкой к мировому чемпионату. Да и сейчас меня еще не отпускают эмоции, все еще переживаю каждый день состязаний!

Ольга Ячменева согласна с Леонидом — было очень тяжело:

— Когда я увидела объем работ, которые мне предстояло выполнить за четыре дня состязаний, испугалась: не успею! — улыбается Ольга. — И потом, там потолки высокие, а я маленькая. Но ничего, видели бы вы, как я там со стремянкой носилась!

Выслушав впечатления ребят и их наставников, губернатор подытожил: движение WorldSkills стремительно развивается на всей территории нашей страны и, конечно, в Тюменской области.

— Нужно, чтобы профессионалов и побед было больше с каждым годом, тогда и уровень компетенций и производительности труда будет расти, — высказал свое мнение глава региона.