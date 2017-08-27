Тюменскому «Слёту успешных предпринимателей» удалось стать площадкой, объединяющей деловую молодёжь со всей планеты. В этом году СУП стал всемирным, и этот уровень организаторы планируют держать и дальше.

Пятый по счету бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей» стал одной из самых интересных и востребованных площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, прошедшего в конце октября. По словам модератора СУПа, депутата Тюменской областной Думы, вице-президента общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуарда Омарова, в нем участвовали порядка пяти тысяч человек.

— В течение шести дней фору ма все наши площадки были забиты до отказа, не хватало мест. Было много иностранцев. Мы получили приглашения от множества стран приехать к ним для обмена опытом по развитию предпринимательства. Спрашивали, когда будет следующий форум, и очень хотели, чтобы мы их пригласили, — рассказал Эдуард Омаров.

На экономической площадке выступали крупнейшие российские и зарубежные эксперты, в том числе министр экономического развития России Максим Орешкин, президент Сбербанка РФ Герман Греф, президент Европейской конфедерации молодых предпринимателей YES Прземислав Гржива. Эдуард Омаров провел для участников форума мастер-класс «Я — в будущем», посвященный профессиям и компетенциям, которые будут актуальны в ближайшем будущем.

Одним из главных мероприятий экономической площадки стала разработанная тюменцами бизнесигра «Завод», в рамках которой участники имитируют деятельность реальных предприятий и проживают весь цикл его работы — от закупа сырья до переработки и продажи продукции. На протяжении нескольких дней более трехсот человек создали с десяток виртуальных заводов разной степени успешности. Каждой команде пришлось принимать свои управленческие решения в таких сложных обстоятельствах как дефолт, эпидемия гриппа в одном из отделов или обвал цен на рынке. Как подытожил Эдуард Омаров, лучше всего дела шли на тех «предприятиях», где решения руководитель принимал не единолично, а вместе с командой. Все как в жизни.

Среди участников экономичес кой площадки были руково дители международных предпринимательских объединений, со многими из них были достигнуты различные договоренности. Так, буквально на днях Эдуард Омаров будет подписывать в Москве соглашение о сотрудничестве с президентом компании A+ Associates Жаном-Эммануэлем Афота, а меньше чем через месяц российская делегация отправится в Испанию на форум молодых предпринимателей Европы.

— 24 ноября на форуме будет торжественно подписано соглашение о вхождении России в Европейскую конфедерацию молодых предпринимателей YES. Мы будем там 22-м членом, — поделился Эдуард Закирович.

Напомним, что «Слет успешных предпринимателей» был организован в 2013 году в Тюмени как региональный бизнес-форум и насчитывал полторы сотни участников. В прошлом году он дорос до всероссийского, а количество его участников перева-лило за тысячу. Тогда же к мероприятию проявили интерес в Росмолодежи и предложили провести СУП-2017 не в Тюмени, а в Сочи, в качестве спец-проекта Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Следующий Всемирный слет успешных предпринимателей состоится ориентировочно в апреле в Москве.

Эдуард Омаров подчеркнул, что содержание форума, равно как и место, и время, определяют его участники — молодые предприниматели.

— Предпринимателям нужны две вещи для развития — знания и связи. Мы каждый раз спрашиваем их — что бы вы хотели. И они сами решают: где должна быть площадка, кого хотят послушать, какие компетенции им нужны в этом отрезке времени.