Ровно через неделю исполнится сто лет со дня Октябрьской социалистической революции 1917 года. О том, как в Тюмени отмечают юбилей её наследники, рассказала руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной Думе, первый секретарь обкома Коммунистической партии Российской Федерации Тамара Казанцева.

— Тамара Николаевна, как тюменские коммунисты планируют отметить столетие Октябрьской революции?

— Мероприятия, приуроченные к Великой Октябрьской революции, проводятся еще с весны. Так, в программу празднования был включен круглый стол о революции, который мы провели в два этапа: в апреле — в Тюменской областной Думе и в мае — в областном отделении партии.

Завершающим этапом нашей теоретической части стала научно-практическая конференция «Великий Октябрь и современность», которая прошла 27 октября в помещении обкома. Мы открыли ее фильмом, посвященным столетию Октября, «Мы наш, мы новый…». С докладами выступили тюменские ученые и партийцы, в том числе я, кандидат наук Людмила Пашкова, первый секретарь Тюменского райкома КПРФ Борис Князькин и руководитель региональной организации «Российские ученые социалистической ориентации» Владимир Родяшин.

Наших лекторов и постоянных участников конференций и круглых столов мы наградили памятными медалями «Сто лет Октябрьской революции». В том числе преподаватели Дина Тихонова и Владимир Софейков, депутат Ярковской районной Думы Леонид Сидоров, преподаватель Тюменского индустриального университета, доктор технических наук Мирабо Утешев. Последний пообещал, что в новом году выпустит свою книгу, посвященную Октябрю.

Завершилась конференция подведением итогов конкурса школьных сочинений и студенческих работ «Что я знаю об Октябрьской революции». Мы наградили дипломами пятерых авторов. Студентка ТюмГУ Татьяна Шевелева, подготовившая самое лучшее сочинение, прочла его для участников конференции. Ей, помимо диплома, мы вручили медаль к столетию революции и памятный подарок.

— Конкурс проводился только в Тюмени или в том числе в районах? Кто вошел в жюри?

— По Тюмени откликнулось немного школ, в районах — больше: школы Ярковского и Бердюжского районов, а также Заводоуковска. Кроме того, в нашем регионе есть комсомольская организация, в которую входят студенты высших и средних специальных учебных заведений — они тоже прислали свои сочинения. В общей сложности сдали работы на конкурс 50 человек.

Оценивало солидное жюри — кандидаты и доктора наук, в том числе преподаватель ТюмГУ, доктор исторических наук Валерий Кружинов. Возглавил комиссию председатель тюменского отделения РУСО (Российские ученые социалистической ориентации) Владимир Родяшин.

— По каким критериям оценивали сочинения?

— Главный критерий — чтобы не было антисоветизма, антикоммунизма и выпадов в адрес советской власти. Если ребенок пишет об Октябрьской революции в спокойной форме, к остальному мы не придирались. Разумеется, оценивали и орфографию, и литературный слог. Для нас главное, что ребята приняли участие, что-то дополнительно прочли и узнали.

Выдержки из лучших работ мы опубликовали в нашей газете «Слово народа», на сайтах обкома и Центрального комитета КПРФ.

— Какие мероприятия запланированы ближе к круглой дате?

— Ключевое мероприятие — торжественное заседание, посвященное столетию Октября, состоится 5 ноября в Тюменском технопарке. Замечу, что вызвалось много желающих принять в нем участие, в том числе среди депутатов Тюменской областной Думы и администрации.

Во время подготовки мы обратились в областной департамент культуры, встретились с директором Тюменского концертно-театрального объединения Юлией Шакурской и ее заместителем Евгением Негинским — все чем-то помогают, никто не отказывает. Нам предоставили видеокадры с советской хроникой, обещали поддержать с концертными номерами. Хотя в номерах у нас дефицита нет: как депутат, я постоянно работаю с различными творческими коллективами, и многие с удовольствием откликнулись.

Концерт мы откроем стихами Владимира Маяковского — очевидца и участника тех событий. Под его знаменитый «Левый марш», переложенный на музыку, на сцену выйдут спортсмены по фитнесу и аэробике с флагами и покажут танцевальный сюжет. А завершит торжественное собрание песня Александры Пахмутовой «И Ленин такой молодой…», под которую у нас, как правило, встает весь зал и подпевает.

На 7 ноября мы запланировали демонстрацию, более массовую, чем в прошлые годы. В ней примут участие не только тюменцы, но и представители районных отделений КПРФ из Ишима, Голышманово, Омутинского, Заводоуковска, Тобольска, Ярково, Исетского…

— На сколько человек подаете заявку на шествие и митинг?

— Заявка подана на полторы тысячи человек. В прошлые годы приходило около пяти сотен, если сейчас будет в два раза больше — хорошо. 7 ноября в этом году — будний день, но уверена: люди придут. Нам уже звонят, интересуются — будем ли мы что-то организовывать. Главное, чтобы погода не подвела.

На Центральной площади поставим разборную сцену, организуем горячий чай, чтобы желающие могли согреться. Хотим провести митинг неординарно, может быть, пригласим местных поэтов. Например, замечательные стихи об Октябрьской революции есть у тюменца, участника Великой Отечественной войны Ивана Арсеньевича Афанасьева.

— Будут ли отмечать юбилей революции в районах?

— Торжества готовят многие районные отделения, и не только к столетию Октября, но и ко дню рождения комсомола, который отмечают в России 29 октября. В минувшие выходные День комсомола отметили в Тобольске и Тюменском районе, 1 ноября отпразднуют в Исетском, 2-го — в Казанском районе. В Бердюжском районе 6 ноября состоится торжественное собрание и концерт, а 7 ноября пройдет демонстрация в Ялуторовске.

— Сегодня есть разные оценки Октябрьской революции: одни считают ее великим событием, другие — катастрофой… Может ли столетний юбилей стать поводом если не для примирения, то для поиска каких-то общих выводов, точек зрения?

— Тут должна быть добрая воля исполнительной власти. Почему бы столетие Октября не отметить на уровне города Тюмени или области? К нам приходят и спрашивают — будет что-то или нет? Мы говорим: у нас будет. Но люди считают, что празднование должна организовать администрация. Пока такого желания у исполнительной власти нет.

Как я уже сказала, многие депутаты хотят прийти на наше мероприятие, значит, им это интересно, и моя позиция им созвучна. Я, в свою очередь, пытаюсь находить общий язык, иногда у меня получается. Не зря же сейчас все помогают мне: и видео кадры дают, и артистов, и помещение — это тоже понимание власти…

— Как, по-вашему — корректно ли проводить параллели между нынешним годом и 1917-м? Есть ли вообще сходства?

— Считаю, эти параллели вполне корректны. Многие проблемы 1917 года по-прежнему актуальны. На первом круглом столе я выступала с докладом об «Апрельских тезисах» Владимира Ленина и сопоставила их с сегодняшним днем. Например, накануне революции он писал, что собственность должна принадлежать государству и народу. В нашей программе «Десять шагов к достойной жизни» тоже есть пункт о национализации ключевых отраслей экономики. В «тезисах» говорится, что чиновник должен иметь доход не выше, чем у квалифицированного рабочего. Сегодня это по-прежнему актуально, ведь чиновники и, что греха таить, депутаты имеют очень даже приличную зарплату. Для начала мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу налога на доход, при которой богатый будет платить больше. Ленин предлагал объединить все банки в один национальный банк, который не будет брать с людей огромные проценты. Сегодня банков у нас столько, что их банкротят один за другим. В итоге у людей нет ощущения стабильности. «Апрельские тезисы» злободневны и процентов на 80 точно созвучны с настоящим временем.

— Какие уроки, на ваш взгляд, стоит извлечь из событий 1917 года?

— Главная потребность русского народа — социальная справедливость. И сегодня она, считаю, стоит на первом плане. Социализм — это и есть социальная справедливость. Когда Владимир Ленин думал о революции, понимал: необходимо выразить чаяния народа. А какие у народа чаяния? Крестьянам нужна была земля, чтобы на ней трудиться, рабочим — заводы и фабрики… Сегодня многие наши наемные соотечественники являются рабами своих работодателей. Им говорят: не хочешь — уходи, вон другие стоят в очереди.

Стремление к социальной справедливости впитано нашими соотечественниками с молоком матери, и это надо учитывать. А мы это не учитываем. Когда заходит речь о воспитании патриотизма, мне всегда хочется сказать: патриотом человек может стать только тогда, когда поймет, что Родина о нем тоже заботится, что есть социальная справедливость. Главный урок, который должна вынести власть: надо думать о народе, повышать зарплату и пенсии, идти навстречу населению, чтобы люди понимали, что о них заботятся, с ними считаются