О том, что налог на недвижимое имущество граждане будут платить, исходя из кадастровой стоимости объекта, стало известно два года назад, когда были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ. И вот для тюменцев наступил час Х. Областные парламентарии приняли закон «О единой дате начала применения в Тюменской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

В чем суть закона и как отзовется он на жизни рядовых граждан? Комментарии на эту тему читателям «Тюменских известий» дает заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, член фракции "Единая Россия" Владимир Ульянов.

— Давайте уточним, почему этот закон мы приняли именно сейчас. Это требование федерального законодателя — с первого января 2020 года все граждане Российской Федерации будут платить налог на недвижимое имущество — дома, квартиры, гаражи — исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. Почему не ждем 2020 года, а начинаем запускать законодательный механизм с 2018-го? Во-первых, более 50 субъектов РФ такой закон уже приняли, во-вторых сам платеж будет производиться до 1 декабря 2019 года по налогу за 2018 год. То есть год еще есть на то, чтобы подготовиться к уплате нового налога.

— Что значит подготовиться?

— Сегодня не все объекты недвижимости получили кадастровую оценку. Потому что с 2013 года инвентаризационная оценка не производится, и сейчас только в Тюмени насчитывается более 100 тысяч объектов недвижимости, владельцы которых вообще налог не платят. А другие должны платить, поскольку их объект прошел государственную регистрацию через Росреестр. Теперь до первого декабря владельцы недвижимости должны разобраться, зарегистрированы ли их объекты в Росреестре, определена ли их кадастровая стоимость. Как узнать? Те, кто пользуется интернетом, могут зайти на сайт Росреестра и через него установить данные по своему объекту. Бесспорно, надо проверять, потому что ответственность за неуплату налогов лежит на налогоплательщике.

— А если кадастровая цена покажется собственнику завышенной?

— Законодатель определил, какие факторы влияют на кадастровую стоимость. Это расположение квартиры — в центре или на окраине, наличие магазинов, школ и так далее. Если гражданин не согласен с кадастровой стоимостью своего объекта недвижимости, он вправе обжаловать эту цену в комиссии при департаменте имущественных отношений Тюменской области. Если комиссия примет решение, не удовлетворяющее заявителя, собственник может обратиться в суд, и суд принимает окончательное решение.

— Вот гражданин подготовился, все проверил, и первого декабря 2019-го на него обрушился десятикратно увеличенный налог. Как-то неприятно…

— Конечно, сразу платить повышенный налог тяжело. Каким путем пошли тюменские законодатели? Приведу конкретный пример. Допустим, квартира на улице Северной, это центр Тюмени, 60 квадратных метров. Ее инвентаризационная стоимость была 275 тысяч рублей, а кадастровая стала – 2 миллиона 315 тысяч. То есть разница почти в 10 раз. Но мы приняли решение о постепенном увеличении налога на недвижимость. В первый год он составит 20 процентов от общей суммы, во второй — 40 процентов, и так далее. И лишь на пятый год — 100 процентов, это 2022 год, плата за который пойдет уже в 2023 году. Вот такой временной разброс мы сделали, полагаем, совершенно правильно.

Второй очень важный момент — мы установили еще одно законодательное послабление. Сумма налога будет исчисляться не со всей площади квартиры или дома, а за минусом: для дома — 50 квадратных метров, для квартиры — 20 квадратных метров. Это положение будет действовать всегда, пока действует закон.

— Получается, что если дом маленький, всего 50 квадратных метров, то и налог не придется платить?

— Получается, да.

— Освобождается ли кто-нибудь изначально от уплаты налога на недвижимость?

— Конечно. В первую очередь это пенсионеры, независимо от того, работают они или нет. Так-же инвалиды первой и второй группы, граждане, имеющие заслуги перед государством — Герои Советского Союза, Герои России, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ряд других льготных категорий. Они известны. Однако надо иметь в виду, что освобождение от налогов идет только по одному объекту недвижимости. Допустим, у пенсионера в собственности квартира или дом и гараж. По каждому объекту он освобождается от уплаты налога. Но если каких-то объектов два, например две квартиры, то со второй налог придется уплатить.

— Владимир Ильич, какова ставка нового налога?

— Законом установлено, что минимальная ставка — 0,1 процента от кадастровой стоимости, а максимальная — 0,3 процента. Но этот процент устанавливает орган местного самоуправления. Почему? Потому что весь налог на недвижимость идет в муниципальные бюджеты. В областной бюджет ни копейки не поступает.

Теперь посмотрим, насколько же «бьет по голове» новый налог. Вернемся к приводимому мной примеру по квартире на улице Северной в 60 квадратных метров. При инвентаризационной стоимости налог там составлял 275 рублей в год, теперь будет составлять в первый год при ставке в 0,1 процента — 526 рублей. При ставке 0,3 это будет 1530 рублей. Конечно, основной фактор — это уровень ставки. Для Тюмени, я знаю, городские депутаты приняли 0,3 процента.

Думаю, ничего страшного в новом механизме налогообложения нет, увеличатся налоги в местные бюджеты, особенно в городах — Тюмень, Тобольск. В сельской местности — поменьше. В любом случае новый налог увеличивает налогооблагаемую базу и деньги пойдут на развитие территорий конкретных муниципальных образований.