В Новоуренгойском музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Заповедный Ямал», организованная ООО «Газпром добыча Ямбург» при содействии государственного заповедника «Гыданский». Она посвящена Году экологии в России и ПАО «Газпром».

В центре внимания — Гыданский заповедник. Это не только один из крупнейших заповедников России, но и самый северный в Западной Сибири. В настоящее время на его территории обитает 18 видов млекопитающих, 76 видов птиц, 20 видов костных рыб (краснокнижные белый медведь, атлантический морж, белоклювая гагара, пискулька, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан). Там растет 120 видов растений. Охрана и изучение природы Гыданского заповедника ведется в условиях трудной доступности, сурового климата и десятимесячной арктической зимы.

— 2017-й объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, также заповедной системе нашей страны исполнилось 100 лет, — сказал на открытии выставки директор Гыданского заповедника Вячеслав Берлинский. — Это важно, так как экологическую ситуацию в настоящее время можно охарактеризовать как близкую к критической. Одним из основных путей решения этой проблемы является изменение нашего потребительского отношения к природе на созидательное. Мы должны обращаться с ней как с живым существом, над которым нельзя властвовать, а можно только жить в гармонии… Мы надеемся, что фотовыставка позволит каждому взглянуть на окружающий мир в необычном ракурсе, под новым углом, поможет проникнуться красотой и еще серьезнее задумать ся о назначении человека в этом удивительном мире.

Вячеслав Берлинский:

«Мы должны обращаться с природой как с живым существом, над которым нельзя властвовать, а можно только жить в гармонии…»

Снимки уникальных ландшафтов, фотопортреты редких животных, птиц и растений сделаны сотрудниками ООО «Газпром добыча Ямбург» Данилом Хусаиновым и Александром Романовым. Они неоднократные победители российских и международных конкурсов, в том числе «Самая красивая страна», «Золотая черепаха » и др. Их фотокадры повествуют об удивительных уголках ямальской природы. Выставка будет работать до 15 декабря.