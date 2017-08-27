На Ямале завершают подготовку к принятию бюджета на ближайшую трёхлетку. Впервые за последние годы он сформирован без дефицита. Доходов арктическому краю должно хватить и на индексацию зарплат бюджетников, и на безусловное выполнение всех расходных обязательств.

Обмануть государство не получится

На очередном заседании Законодательного Собрания Ямала Павел Харченко, руководитель территориального управления Федеральной налоговой службы, порадовал депутатов. За девять месяцев в окружной бюджет удалось собрать 118 миллиардов рублей. Это на 25 миллиардов (!) превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Годовой план, установленный законом об окружном бюджете, к 1 октября был исполнен на более чем 88 процентов, а по налогу на прибыль и вовсе на 105 процентов. Тенденция обнадёживает: по всем видам налогов рост поступлений идёт опережающими темпами. Причиной тому не только исправление экономической ситуации, но и заметное повышение эффективности налогового администрирования.

Виктор Казарин, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам, руководитель депутатской фракции «Единая Россия», постарался разобраться в причинах задолженности в окружной бюджет. С начала года она увеличилась на 1,8 миллиарда рублей, превысив 7,3 миллиарда. А в целом по округу долги исчисляются 25 миллиардами рублей.

— 25 миллиардов — это с учётом задолженности по страховым взносам, переданным нам на администрирование с нового года, — пояснил Павел Харченко. — Если же говорить персонально по региональным налогам, то это результат нашей контрольной деятельности, а не следствие провала в каком-то секторе экономики. Негативных тенденций в автономном округе мы не наблюдаем. Практически весь прирост задолженности пришёлся на одну выездную проверку, в ходе которой доначислили 2 миллиарда рублей налога на прибыль.

Депутат-единоросс Людмила Иванова, возглавляющая Ямало-Ненецкое территориальное объединение профсоюзов,обратила внимание на банкротство предприятий, зачастую фиктивное. Когда одни и те же лица бросают с долгами одни фирмы, оставляя работников без средств существования, и открывают другие.

— Проблема глобальная, ведь обманывают не только работников и государство, но и партнёров по бизнесу, — признаёт Павел Харченко. — Количество банкротств увеличилось, как только мы усилили администрирование и недобросовестные плательщики поняли, что классическим способом уйти от уплаты налогов не получается. Только в нашем округе их почти три сотни. Государство ведёт с ними целенаправленную борьбу. Внесены изменения в федеральное законодательство, расширен круг лиц, несущих с должником субсидиарную ответственность. Всё это позволило только за прошлый год увеличить поступления от должников-банкротов по России более чем в 2,5 раза, а на территории Ямала — втрое. По итогам шести месяцев текущего года мы нарастили поступления ещё в 5 раз! Бизнес начал понимать: банкротство — не выход.

Депутат-единоросс Дмитрий Жаромских, председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии, интересуется у докладчика, как тот оценивает самочувствие бизнеса на Ямале. И много ли возникает налоговых споров?

— Количество споров выросло, — констатирует Павел Харченко. — Ситуация конфликтная, потому что присутствие наше увеличилось. С переходом на использование автоматизированных комплексов ставка сделана на массовый контроль. Сам компьютер выявляет плательщиков, находящихся в так называемой красной зоне. Тех, кто платит налоги меньше своих коллег по рынку. Сегодня мы видим всю цепочку платежей. Многие плательщики недоумевают: мол, мы всегда так делали, а тут вдруг не получается. С ними мы работаем индивидуально. Наша главная задача — не наказать и доначислить, а устранить неконкурентные преимущества. Недобросовестные участники должны уходить с рынка! Чтобы снять напряжённость, 14 ноября мы проводим общественные слушания. Очень хотелось бы донести до предпринимателей нашу позицию и предложить возможные выходы из той ситуации, где мы сейчас находимся.

Непопулярное решение

Не без вопросов встретили депутаты и законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год». Вот уже несколько лет подряд, несмотря на рост цен, минимум предлагают сохранить на уровне 13425 рублей. А ведь именно от этой суммы напрямую зависит материальное благополучие более чем 9,5 тысячи ямальских пенсионеров и детей, потерявших кормильца. На социальные выплаты в окружном бюджете — 2018 зарезервировано свыше 562 миллионов рублей.

Светлана Гусева, директор окружного департамента экономики, явно непопулярное решение объясняет тем, что три

года назад минимум на Ямале из благих побуждений увеличили сразу с 11224 до 13425 рублей. Согласно же рекомендациям Минтруда России расчётная величина прожиточного минимума гораздо ниже. Её необходимо было бы даже уменьшить.

Депутат-единоросс Елена Зленко, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, не исключает, что вскоре прожиточный минимум будет кардинально пересмотрен или отменён вовсе. Недавно бюро высшего совета «Единой России» рассмотрело доклад «Благосостояние и социально-экономическая политика». Решено разработать стандарты благосостояния россиян и соответствующие им социальные индикаторы.

Валерий Степанченко, руководитель фракции «Справедливая Россия», выразил удовлетворение тем, что партия власти наконец-то обратила внимание на несовершенство данного механизма. Справедливороссы твердили из года в год — мол, прожиточный минимум не учитывает большинства затрат пенсионеров. На покупку лекарств, например, и посещение театров. Не говоря уж про рестораны, которые большинству пожилых россиян, в отличие от их зарубежных сверстников, явно не по карману. В завершение выступления депутат информирует: на заседании фракции принято решение воздержаться от принятия представленного законопроекта.

Все остальные депутатские фракции голосуют «за».

«От голосования воздерживаюсь»

Ещё больше депутаты разошлись во взглядах при обсуждении поправок в окружные законы о выборах и референдумах. Камнем преткновения послужил неурегулированный вопрос отзыва политическими партиями из состава избирательных комиссий своих представителей с правом решающего голоса. По причине смены ими политической ориентации, бездействия или убытия с территории.

— На заседании комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениях я получил заверение, что этот вопрос будет прорабатываться, — заметил Валерий Степанченко. — Но поскольку готового решения пока нет, наша фракция решила воздержаться от голосования.

Коллегу из «Справедливой России» поддержали депутаты из других оппозиционных партий. Закон набрал 16 голосов. Из 20 возможных.

Ни пяди бесхозной земли!

А вот поправки в окружной закон «О недропользовании» приняты единогласно. Он упрощает порядок пользования участками недр местного значения. Организации, занимающиеся ремонтом и строительством автомобильных дорог, по решению правительства региона смогут добывать необходимые им песок и щебень без проведения конкурса на право пользования недрами.

По мнению Дмитрия Жаромских, это решение заметно улучшит состояние автодорог. Ведь отмена конкурса — это минус 45 дней. Соответственно дорожные строители гораздо быстрее смогут приступить к работам и более эффективно использовать короткое северное лето.

Единогласно внесены изменения и в закон «Об административных правонарушениях». Речь идёт, в частности, об ужесточении ответственности за умышленную порчу объектов благоустройства дворов и общественных зон. По задумке авторов документа это позволит уберечь их от вандалов.

Кроме того, закон дополнили новой статьёй, предусматривающей ответственность за необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов. Правда, в силу она вступит только с 1 января 2021 года. До этого времени собственники домов и производственных объектов обязаны облагородить свои территории. Главное требование — в муниципалитетах не должно остаться ни пяди бесхозной земли. Избавиться предстоит не только от зарослей бурьяна и брошенных автомобилей, но и полуразвалившихся сараев.

К слову, с принятием данных норм регион получит доступ к федеральным субсидиям на реализацию приоритетного проекта по формированию в городах и посёлках комфортной среды.

Революция или переворот?

Уже по завершении заседания Законодательного Собрания Ямала, после рассмотрения трёх десятков вопросов, слово для выступления попросила руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина.

— Дорогие товарищи! — обратилась к собравшимся лидер ямальских коммунистов. — В этом году всё прогрессивное человечество празднует день, который изменил ход мировой истории — 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. От имени Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием! Но так как вы не поддержали моё предложение сделать 7 ноября выходным днём, приглашаю вас на митинг и демонстрацию 6 ноября.

Депутат-единоросс Василий Крюк, генеральный директор авиакомпании «Ямал», не сдержался и заявил, что в своё время тоже состоял в коммунистической партии. Правда, тогда это была совершенно другая партия — КПСС. КПРФ же — это нечто иное, это бизнес. А потому и к нынешнему юбилею современная компартия не имеет вообще никакого отношения.

Валерий Степанченко:

«Революция в России была лишь одна — февральская. А в октябре, к сожалению, произошёл переворот».

Поделился своим взглядом на историю и Валерий Степанченко, заместитель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков, председатель окружного общества краеведов «Обдория». По словам историка, революция в России была лишь одна — февральская. А в октябре, к сожалению, произошёл переворот. Не случайно ведь сами большевики для обозначения этого события не употребляли слова «революция» вплоть до 1929 года.

Точку в разгорающихся прениях поставил Виктор Казарин. Как заметил опытный политик, успевший поработать вице-губернатором Ямала и депутатом Государственной Думы России, события Октября 1917 года, как бы кто их ни называл, имели место быть. И каждый вправе сам для себя решать — откликнуться ли на призыв, участвовать в демонстрации или нет.

P.S. Следующее заседание Законодательного Собрания состоится 16 ноября. Депутаты в этот день заслушают ежегодное послание губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и примут бюджет на три года. А до этого парламентариям предстоит, что называется, по полочкам разобрать главный финансовый документ региона, заслушав директоров всех окружных департаментов.