Родная земля накормит и напоит, но защитить себя она не может. В годы тяжёлых испытаний на защиту её поднимались всем миром. С далёких времён кровавой битвы на поле Куликовом живёт на Руси традиция в субботу, следующую за 26 октября, поминать воинов, положивших жизни на поле брани. За Отечество и «за други своя».

«Димитриевская суббота» — время строгое, поминальное, святое. Это время, когда Родина отдаёт почести погибшим за её независимость, достоинство, славу. Время, когда в честь них, погибших в разные времена, в разных войнах и вооружённых конфликтах, звучит Гимн России. А потом метроном начинает отсчитывать минуту молчания. И каждый его удар, как

последняя секунда жизни того, кто отдал себя за твой сегодняшний мирный день. Я так чувствую.

И потому спешу в этот день на площадь Памяти, где на гранитных плитах высечены имена тех земляков-сибиряков, что не вернулись с полей сражений Великой Отечественной. По соседству с плитами — Солдатская аллея. Сюда приходят помянуть внуков и правнуков участников войны 1941-1945-го. Войны, которая всем рожденным после неё казалась последней. Надежда не сбылась.

…Любимый всеми праздник Новый год не отмечают в семьях тех ребят, что погибли в ночь с 31 декабря 1994-го на 1 января 1995-го в Чечне. Салюты для осиротевших матерей ассоциируются с пламенем, которым были объяты танки на Дворцовой площади в Грозном, управляемые их восемнадцатилетними сыновьями. Шум пробок, вылетающих из бутылок с шампанским,

не смог заглушить выстрелы, что получили в спину их мальчики. «Помним тебя, сынок» — так называется Книга Памяти тюменцам, погибшим в Чечне. Такое название получил и Мемориальный знак, на котором изображён воин. К нему приходят с цветами матери, отцы и родственники погибших. И нынешняя «Димитриевская суббота» согрела материнскими слезами, теп-

лом гирлянд и живых гвоздик от правительства Тюменской области подножие «Помним тебя, сынок».

Возложение цветов ведущий церемонии подполковник запаса Геннадий Васильевич Пономарёв открыл стихами, «в памяти» которых — войны, конфликты, сражения, боевые действия, выпавшие на долю наших соотечественников. В этом списке и Куликовская битва, и Отечественная 1812-го, и русско-турецкая, и русско-японская войны… И война во Вьетнаме, Чили, Афганистане…

Не кончается судеб повестка: «На таджикской пропал я бестии, На абхазской был, аравийской, А теперь — на сирийской…»

В числе наших — афганская война. В ней погибло почти 15 тысяч советских военнослужащих. 126 из них — наши земляки. На памятнике, что установлен в тюменском сквере Губкина, высечены пока имена 111 «шурави». Будем верить: придёт время искренней памяти. Ведь с высоких трибун звучит так много речей о патриотизме. О том, что любовь к Родине и есть наша национальная идея. Там, в Афгане, воины Советского Союза не только оказывали помощь братскому народу — они защищали южные границы своей страны, отстаивали её достоинство. Об этом говорили на поминальном обеде участники той войны — ветеран ФСБ Александр Иванов, кавалер ордена Красной Звезды, руководитель организации ветеранов Афганистана Игорь Сапрыкин.

23 осени назад участниками «Димитриевской субботы» впервые стали матери, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне. Прошедшие с той поры годы не излечили раны утрат. Мамы помнят своих сыновей. Счастливы, если они являются им во сне. Выпускник ТВВИКУ Андрей Кореневский, погибший 16 сентября 1994-го во время боевой операции по зачистке складов оружия боевиков таджикской оппозиции и афганских моджахедов, приснился маме Татьяне Ивановне накануне 12 августа 2017-го. Просил её не плакать. Обещал приятный сюрприз. Татьяна Ивановна не считает «простым совпадением» тот факт, что именно 12 августа, в день рождения её Андрюшки, на свет явился внук — сын младшего брата её погибшего сына. Продолжение рода…

А у Анны Владимировны — мамы сыновей-двойняшек, выпускников ТВВИКУ Валерия и Игоря Бондаревых, не осталось никого. Братья выстояли во время одних и тех же болезней, которые «атаковали» их во время службы в Афгане. Находясь в разных горячих точках чужой страны, сибиряки-сапёры Бондаревы выжили… на земле, напичканной взрывоопасными «гостинцами». «Проявив мужество, умение и отвагу». Старший лейтенант Валерий Бондарев — кавалер орденов Красной Звезды (второй награды удостоен посмертно) погиб в небе. В 1986-м. Отправляясь на очередное задание. После афганской войны домой, в Тюмень, вернулся только Игорь, награждённый медалями «За боевые заслуги», «От благодарного афганского народа», знаками «За разминирование» и «Воину-интернационалисту». Но сказались полученные ранения… Имена и фамилии выпускников тюменской школы № 34, ТВВИКУ Игоря и Валерия Бондаревых останутся в памяти земляков. В 2017-м две безымянные улицы Центрального административного округа Тюмени получили название — «Братья Бондаревы». И ещё одна улица областного центра в этом округе удостоена имени выпускника Тюменского высшего военного инженерно-командного училища образца 1999 года — Евгения Войнова. Орденом мужества указом президента старший лейтенант Войнов награждён посмертно: Женя погиб 30 марта 2000-го в Чечне.

…Боевыми подругами называют себя мамы сыновей, вдовы погибших в Афганистане и Чечне. У каждого из родственников 249 героев, погибших на войне в мирное время, — боль, которую не берусь передать словами. Это невозможно! Но у осиротевших женщин есть ещё один счёт — потерь в ряду солдатских матерей. В этом году женщины простились с Любовью Минулиной — мамой Димы, погибшего в Чечне 1 января 1995-го. Ольга Владимировна Милованова, которая искала своего сына Андрея Мухаева в Чечне 2 года 10 месяцев, напомнила боевым подругам и о землячках Вере Дворцовой и Любови Мартынец. Они погибли в Чечне, когда искали своих кровиночек.