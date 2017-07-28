89 работ поступило на конкурс «Узнай героя-земляка », организованный парламентской газетой «Тюменские известия», областным Советом ветеранов, департаментом по науке и образованию Тюменской области, депутатом областной Думы, региональным координатором партийного проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Александром Крупиным. А число их авторов можно исчислять… тысячами.

Да, так бывает. Когда, к примеру, над одним альбомом, посвященным нашему земляку — Герою Советского Союза или полному кавалеру ордена Славы трудится целый класс. А то и два. А то и вся школа. На первый-второй рассчитались самые юные участники нашего конкурса — первоклассники и учащиеся 2 «Б» класса Сорокинской СОШ №3. Кто-то из ребят стал поисковиком — по крупицам (как слово — по буковкам, слогам) собирал материал о командире 140-й стрелковой Сибирской дивизии 101-го стрелкового корпуса 38-й армии 4-го Украинского фронта Александре Яковлевиче Киселёве. А кто-то занимался оформлением полученной информации об этом генерал-майоре, Герое Советского Союза. Вдохновляли ребят на ответственные работы учителя Ольга Николаевна Урманова и Елена Васильевна Андреева. И ПРОИЗОШЛО ОТКРЫТИЕ! Открытие героя, фамилия которого не «звучала » ни в одном из изданий книг «Тюменцы — Герои Советского Союза».

Чтобы жили мы! …

110 лет тому назад, 1 октября 1907- го, в селе Падёринском Тобольской губернии (ныне это Омская область) родился будущий Герой Советского Союза Александр Яковлевич Киселёв. Правда, в раннем детстве у него была другая фамилия — Распопов. Родная Сашина семья была настолько бедной, что мать Евдокия Ивановна, желая сыну лучшей доли, отдала свою кровиночку в бездетную семью Киселёвых. В 17 лет Омским ГВК Александр был призван в ряды Красной армии, через три года окончил Омскую пехотную школу имени Фрунзе. Ещё до Великой Отечественной в биографию офицера Киселёва вписаны бои на Китайско- Восточной железной дороге, советско-финская война… И 22 июня 1941-го начальник Управления пограничных войск Карело-Финского округа (а с сентября 1941-го — начальник охраны тыла Карельского фронта) сибиряк Киселёв встретил на боевом посту. Об очень многом говорит тот факт, что звания «генерал-майор» Александр Яковлевич удостоен 3 мая 1942-го. Ещё до Курской битвы, переломившей хребёт войны. И в этой битве (с 5 июля по 23 августа 1943-го) участвовала 140-я стрелковая дивизия под командованием сибиряка Александра Яковлевича Киселёва.

Ребятишки из Сорокинской школы № 3 проследили боевой путь стрелковой дивизии. Хочется верить, что учителя помогли им открыть значение «зарубежных» операций — Гомельско-Речинская, Житомирско-Бердичевская, Карпатско-Дуклинская, в которых принимала участие 140-я Сибирская Новгород-Северская стрелковая дивизия. В ходе Львовско-Сандомирской операции, к примеру, 140-я первой (27 июля 1944-го) ворвалась во Львов. Сегодня в Украине пытаются переоценить значение тех жарких кровопролитных сражений… А сорокинским младшеклассникам документально известно, что за боевое мастерство воинов, проявленное при освобождении этого украинского города, к тому времени уже дважды краснознаменная стрелковая дивизия была награждена орденом Ленина. Надежду на то, что память у детей не сотрётся, не перепишется, питает тот факт, что ребятишки из Сорокино не просто кликнули из интернета сведения о 140-й. Они отыскали на северной окраине курского села Тёплое памятник, который был установлен на месте кровопролитных боев дивизии. На мраморном постаменте — слова, обращённые и к нам: «Сибирская Новгород-Северская, ордена Ленина, дважды Краснознам ённая, орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия 7-16 июля 1943 года на рубеже Самодуровка — Тёплое— Погорельцы стояла насмерть, чтобы жили вы». Не менее жестокими на потери были минуты, часы, дни 1944-го. И начало 1945-го. На территории Словакии, при форсировании реки Одер 24 января 1945-го погиб наш земляк — Александр Яковлевич Кисел ёв. Похоронен он на Холме Славы украинского Львова.

Конкурс — возможность исправить ошибки

В минувшем году состоялся первый этап конкурса «Узнай героя-земляка ». Его участники — содружество ветеранских и школьных организаций чествовали Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, для которых 2016-й мог бы

стать юбилейным. Им посвящали альбомы, уроки мужества, музейные экспозиции, выпуски стенных газет. Не стану скрывать: включившиеся в конкурс обращали внимание исключительно на «своих» — уроженцев района. Известных, уже принятых к почитанию. Книга «Герои Тюменского края» Анатолия Бажина значительно расширила «привычный круг» наших земляков, удостоенных высших наград Родины. Под обложкой этой книги встали в строй 176 Героев Советского Союза и Герой России Павел Павлович Сюткин, 38 кавалеров ордена Славы, получивших звания за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной. Тобольску подсказали доселе незнакомую фамилию: в вашем городе в 1921-м родился будущий разведчик взвода пешей разведки, полный кавалер ордена Славы Анатолий Иванович Кадыров. Не заметили… По какой-то причине в книгу «Тюменцы — Герои Советского Союза» не включен уроженец села Юргинское Герой Советского Союза Яков Ильич Коровин. Пропущены в этой книге и полные кавалеры ордена Славы — уроженец села Сунгурово, призванный на фронт Ялуторовским РВК Серафим Петрович Романов, уроженец деревни Митрофанова Вагайского района Николай Иванович Первухин… Своё неучастие в конкурсе некоторые районные советы ветеранов (а именно они призваны стать «политруками » — организаторами конкурса на местах) объясняли так: «А среди наших героев юбиляров в этом году нет».

Участники второго этапа конкурса порадовали! И не только массовым участием во всех номинациях: коллективно подготовлено 29 альбомов, 20 стенгазет и 6 видеороликов, прислано 24 конспекта уроков мужества, оформлено 10 музейных экспозиций, посвященных юбилярам- 2017, а в их числе — 51 герой. И, представьте, большинство из них вошли в «Альбом памяти», который оформили семиклассники тюменской школы № 72. И Богандинская СОШ № 1 (учащиеся 1-11 классов,

так значится в заявке) представила альбом, в котором в строй земляков впервые встали герои, чьи фамилии открыла книга Бажина. Не осталась без внимания и наша подсказка об уроженце села Юргинское, в 30-е годы — кавалериста, а в годы Великой Отечественной — командира авиаэскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й ГШАД Якове Ильиче Коровине. Ему посвятили работы ученица 8 «А» класса Омутинской СОШ № 1 Светлана Ананьева, Миша и Рома Злобины из Вагая, ребята из Юргинской школы-интерната. А ведь до этого информацию о Якове Коровине можно было найти только в челябинской Книге Памяти Героев Советского Союза. Уральцы утверждали, что он родился в 1907-м в Качинске Красноярского края. Что в 1931-м по путевке Магнитогорского горкома комсомола Якова направили в летную школу.

Между годом рождения героя и 1931-м — дистанция огромного размера. Участники нашего конкурса установили, что к 1931-му будущий герой окончил 3 класса Юргинской школы, а затем на местном кожевенном заводе работал масленщиком. Магнитогорск в его биографии «нарисовался » после Тюмени, где он трудился кочегаром на электростанции. И после Талицкого лесотехнического техникума, обучение в котором он не окончил. Находкой дня рождения Якова Ильича могло увенчаться изучение архивных материалов села Юргинского начала прошлого века. Требуется установить… Пока известен

лишь год его появления на свет.

Понятно, что биографию героя заново не перепишешь. Но отличия между тем, что можно скачать из интернета, перепечатать из книги «Герои Тюменского края», и тем, что воплотилось в альбомы, стенгазеты, уроки мужества, очевидные.

— Я обращаю внимание, — сказала член жюри конкурса «Узнай героя-земляка», командир поискового отряда «Память сердца» тюменской гимназии № 34 Валентина Петровна Гаврилова, — на личное отношение автора проекта к герою. Это отношение может прочитываться не только в ответе на вопрос: «Почему тебе близок именно этот герой?» Но и в поиске дополнительной информации. Переписке с родственниками героя… Посещении мест, связанных с его фамилией. Есть множество вариантов оформить по-своему даже уже известные данные. Советую ребятам: не скачивайте салют из интернета, свой нарисуйте. Таким, каким вы его прочувствовали за время работы. В критериях оценки конкурса все эти требования прописаны.

В 2016 году в числе активных участников конкурса проявили себя ветеранские и школьные организации Заводоуковского, Казанского, Абатского, Бердюжского, Нижнетавдинского районов. Они не остались стоять в сторонке и в нынешнем году. Из одного только Казанского района на рассмотрение жюри в разных номинациях поступило 17 работ, посвященных Герою Советского Союза Вениамину Борисовичу Кошукову — легендарному лётчику, уроженцу села Ильинка! В 2017 году география участников расширилась. В работах, присланных на конкурс, наконец-то «прорезались» голоса Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска… И небольших населенных пунктов — Богандинки и Созоново Тюменского района, Видоновского сельского поселения Упоровского района, сёл Ситниково (Омутинский район), Окунёво (Бердюжский район), Прокуткино, Новотравное, Мизоново, Тоболово Ишимского района… Низкий поклон участникам за то, что бережно хранят память о земляках-героях Фёдоре Анташкевиче, Иване Горчакове, Константине Ражине, Николае Сирине, Якове Неумоеве, Андрее Фролове, Василии Сысоеве, Николае Закоркине, Павле Шарове, Петре Панове… Вот случай, когда слова «Никто не забыт…» находят подтверждение в работах, присланных на конкурс.

Давайте гордиться вместе!

Открытием конкурса «Узнай героя- земляка — 2017» стал полный кавалер ордена Славы Александр Иванович Кутепов, разведчик взвода пешей разведки 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. В 1941-м он стал выпускником Тобольского зоотехникума, в марте 1942-го девятнадцатилетний Александр призван в ряды Красной армии Тобольским РВК. Эти данные и историю наград Кутепова «разведали» ученик 11 класса Тобольской СОШ №2 Вячеслав Охотников и руководитель школьного музея Наталья Петровна Урванцева. Открытие конкурса — и полный кавалер ордена Славы Емельян Тихонович Широковских (род. 18.08 1917). Лично меня потрясла биография Омели — так будущего героя в детстве называли в деревне Грамотеева Ялуторовского уезда. Фамилия и отчество у него от вдовца Тихона Широковских, которого вместе с его сыном Петром приютила в своём доме Калипатра Никифоровна, «её почемуто считали неродной матерью Омели, хотя в его детстве она всегда была рядом с ним». А родного отца (фамилия и имя его неизвестны ) расстреляли беляки. В общем, личным у Емельяна было только имя. В 30-е годы начала налаживаться и его личная жизнь. Он познакомился с Валентиной Важениной из деревни Пороги, устроился работать на местное предприятие сельхозтехники, вместе с женой воспитывал двух дочек. Но началась война… В октябре 1941-го боец с опытом (Широковских — участник советско-финской войны) попал в окружение. «Не имея возможности выйти к своим войскам, до июля 1944-го воевал в партизанском отряде. 5 августа 1944-го командир отделения 5-й стрелковой роты 837-го стрелкового полка 238- й Карачевской Краснознамённой ордена Александра Невского дивизии Широковских представлен к ордену Славы III степени. Будучи раненым, он не покинул поле боя: забросал гранатами гитлеровский дзот в Подлядском воеводстве Польши. Орденом Славы II степени Емельян Тихонович награжден на основании приказа № 08 от 21. 02. 1945 г. Указом ПВС СССР от 29.06. 1945 года младший сержант Широковских награждён орденом Славы III степени. За то, что 4.02.1945-го у населённого пункта Лонг «с двумя автоматчиками захватил пулемётную точку противника, отразил контратаку, уничтожил более 10 гитлеровцев, обеспечив успех роте». Емельян Тимофеевич знал об этом указе. Но награда была ручена

ему только в 1973-м… Спустя 28 лет после войны. И после шести лет лагерей, которые он отбывал в Норильске. Вдали от семьи.

В альбоме учащихся Масальской школы (СП М АОУ Емуртлинской СОШ) и совета ветеранов Видоновского сельского поселения Упоровского района, посвящённом Герою Широковских, есть признание старожилов деревни Пороги, его дочери

Людмилы: «Он себя одиноким чувствовал. Говорил, что Родина забыла его, кинула…» Теперь будем помнить!

Проект «Конкурс "Узнай героя-земляка"» - победитель Всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской области, организатором которого является Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Рассмотрев работы в соответствии с положением о конкурсе, жюри решило:

1.​ В номинации «Лучший урок мужества» наградить дипломами и ценными подарками:

Дипломом I степени - Барнёву Надежду Николаевну, учителя МАОУ «Казанская СОШ».

Дипломом II степени – Поспелову Нелли Аркадьевну, ветерана педагогического труда МАОУ «Заводоуковская СОШ №1».

Дипломом II степени – Лотову Кристину Александровну, педагога-организатора МАОУ «Афонькинская СОШ» Казанского района.

Дипломом III степени – Аверину Елену Васильевну, учителя истории МАОУ «Прокуткинская СОШ» Ишимского района.

​2. В номинации «Лучший музей (музейная экспозиция)» наградить дипломами и ценными подарками:

Дипломом I степени – Татаринцеву Ольгу Александровну, руководителя проекта «Виртуальный музей: «Герои земли Тюменской» МАОУ СОШ №3 г. Ялуторовска.

Дипломом II степени – Крюкову Надежду Степановну, руководителя музея МАОУ СОШ №1 г. Тобольска за экспозицию, посвящённую Героям Советского Союза Ерофеевскому А. П. и Звягину А. Е.

Дипломом III степени – Шивакову Елену Владимировну, учителя истории и обществознания МАОУ СОШ №1 г. Заводоуковска, руководителя школьного музейного проекта «Квест-игра, посвященной 95-летию земляка-героя Щукина Н. М.»

3. В номинации «Лучшая стенгазета (видеоролик)» наградить дипломами и ценными подарками:

Дипломом I степени – коллектив 7 класса «А» МАОУ «Пегановская СОШ»

Бердюжского района за стенгазету «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённую Герою Советского Союза И. Е. Марикову.

Дипломами II степени – Сеногноева Владимира, Зимину Веру, учеников 10 класса МАОУ «Ворсихинская СОШ» (Сорокинский район) за стенгазету «Героями не рождаются, ими становятся».

Дипломами III степени – Новикову Александру, ученицу 9 класса «А» МАОУ «Богандинская СОШ» №2, автора материалов спецвыпуска школьной газеты, посвящённого Герою Советского Союза Неумоеву Я. Н. и Захарова Виктора Леонидовича – учителя математики, классного руководителя 9 «А», редактора спецвыпуска школьной газеты.

4. В номинации «Лучший видеоролик» наградить дипломами и ценными подарками:

Дипломом I степени – Шарнину Веру Лазаревну, ветерана труда, ведущего специалиста Абатской центральной библиотеки, автора видеоролика, в основу которого легли уникальные фотографии Героя Советского Союза И. П. Горчакова.

Дипломом II степени – Кутыреву Полину, ученицу 10 класса МАОУ «Бердюжская СОШ», автора видеоролика, посвящённого Герою Советского Союза И. Е. Марикову.

Дипломами III степени – Рубана Олега и Маслова Фёдора, учащихся МАОУ «Ялуторовская СОШ №, авторов видеоролика «Сила русского духа», посвящённого Герою Советского Союза Н.И. Сирину.

5. В номинации «Лучший альбом» наградить дипломами и ценными подарками:

Дипломом I степени – Алёну Сорокину, ученицу 9 класса МАОУ «Грачёвская СОШ» (Казанский район), автора альбома «По дорогам войны…», посвящённого Герою Советского Союза В.Б. Кошукову.

Дипломом II степени – Макарова Николая, студента Абатского отделения ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», автора альбома, посвящённого Герою Советского Союза И. П. Горчакову.

Дипломами III степени – коллектив учащихся седьмых классов «Ж» и «З» МАОУ Тюменской СОШ №72 г. и членов архивной группы музея «Память сердца» МАОУ «Лицей №34» г. Тюмени за альбомы, посвящённый Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы – юбилярам 2017 года.

ГРАН-ПРИ второго этапа конкурса «Узнай героя-земляка» удостоена председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию Тобольского городского Совета ветеранов Щукина Татьяна Викторовна. За верность теме, поиск поистине уникальных материалов, что легли в основу её альбома, посвящённого тоболякам - Героям Советского Союза А. П. Ерофеевскому, А. Е. Звягину, А. П. Рогожину.

СПЕЦПРИЗ конкурса присуждён МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» и первичной ветеранской организация этой школы (председатель Валентина Анатольевна Молокова) за реализацию проекта «Подвиг солдата», который посвящён Герою Советского Союза Р. И. Новопашину.

Специальными дипломами, денежными сертификатами, призами будут отмечены не только авторы отдельных работ, но и ветеранские, образовательные организации, принявшие активное участие во втором этапе конкурса «Узнай героя-земляка».

О дате и месте церемонии награждения оргкомитет конкурса сообщит дополнительно.