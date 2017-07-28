«И молотком и словом». Так называется книга Сергея Титлинова, генерального директора Екатеринбургского художественного фонда. В минувший четверг её представили в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева

Это короткие истории о том, как в голове художника рождается замысел, как претворяется в скульптуру памятник. Титлинов уверен: человек, который не бывает в мастерской художника, пропускает самое интересное. Книга позволяет восполнить этот пробел.

Например, история скульптурной композиции «С чего начинается Родина», что стоит на площади Губкина с 14 августа 2014 года. У нее есть «домашнее» название — «Наш мальчик». А началась она всего с четырех слов...

-- Однажды просыпаюсь ноябрьским утром и, не открывая глаз, записываю на бумаге несколько слов: мальчик, табуретка, шинель, фотки, — вспоминает Сергей Титлинов.

У этого памятника, считает автор, удивительная судьба, чем-то похожая на судьбу движения «Бессмертный полк», которое родилось в Тюмени, а сегодня охватило весь мир.

— Уже отлитый в бронзе памятник стоял в цехе в Екатеринбурге, когда ко мне заглянул бизнесмен и меценат Олег Гусев, — рассказывает Титлинов. — Увидел и попросил сделать такой же для поселка Дубрава, потом — для Екатеринбурга. Из Волгограда тоже попросили сделать такую скульптуру: теперь она будет стоять на Мамаевом кургане. Сейчас «Нашим мальчиком» интересуются в Великобритании, Франции, Чехии…

Сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов вручил Сергею Титлинову спецвыпуск «Тюменских известий», посвященный десятилетней истории движения. При этом Геннадий Кириллович выразил надежду, что в будущем Сергей Валентинович увековечит или в металле, или в бронзе «Бессмертный полк»…

Встреча с художником и писателем затянулась на полтора часа и превратилась не только в презентацию книги, а в серьезный разговор о судьбах и путях развития монументальной скульптуры. Впрочем, и достоинства книги были оценены высоко.

— Я читаю быстро, успел книгу прочитать, — заявил редактор «Тюменского курьера» Рафаэль Гольдберг. — Она написана добротно, с юмором, читается легко.

Добавим: тираж книги — тысяча экземпляров. Около двадцати из них теперь хранятся в тюменской «научке».

В завершение встречи автор подарил книгу каждому ее участнику, а за автографом автора выстроилась очередь.