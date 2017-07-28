Слово, молоток и немного юмора
«И молотком и словом». Так называется книга Сергея Титлинова, генерального директора Екатеринбургского художественного фонда. В минувший четверг её представили в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева
Это короткие истории о том, как в голове художника рождается замысел, как претворяется в скульптуру памятник. Титлинов уверен: человек, который не бывает в мастерской художника, пропускает самое интересное. Книга позволяет восполнить этот пробел.
Например, история скульптурной композиции «С чего начинается Родина», что стоит на площади Губкина с 14 августа 2014 года. У нее есть «домашнее» название — «Наш мальчик». А началась она всего с четырех слов...
-- Однажды просыпаюсь ноябрьским утром и, не открывая глаз, записываю на бумаге несколько слов: мальчик, табуретка, шинель, фотки, — вспоминает Сергей Титлинов.
У этого памятника, считает автор, удивительная судьба, чем-то похожая на судьбу движения «Бессмертный полк», которое родилось в Тюмени, а сегодня охватило весь мир.
— Уже отлитый в бронзе памятник стоял в цехе в Екатеринбурге, когда ко мне заглянул бизнесмен и меценат Олег Гусев, — рассказывает Титлинов. — Увидел и попросил сделать такой же для поселка Дубрава, потом — для Екатеринбурга. Из Волгограда тоже попросили сделать такую скульптуру: теперь она будет стоять на Мамаевом кургане. Сейчас «Нашим мальчиком» интересуются в Великобритании, Франции, Чехии…
Сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов вручил Сергею Титлинову спецвыпуск «Тюменских известий», посвященный десятилетней истории движения. При этом Геннадий Кириллович выразил надежду, что в будущем Сергей Валентинович увековечит или в металле, или в бронзе «Бессмертный полк»…
Встреча с художником и писателем затянулась на полтора часа и превратилась не только в презентацию книги, а в серьезный разговор о судьбах и путях развития монументальной скульптуры. Впрочем, и достоинства книги были оценены высоко.
— Я читаю быстро, успел книгу прочитать, — заявил редактор «Тюменского курьера» Рафаэль Гольдберг. — Она написана добротно, с юмором, читается легко.
Добавим: тираж книги — тысяча экземпляров. Около двадцати из них теперь хранятся в тюменской «научке».
В завершение встречи автор подарил книгу каждому ее участнику, а за автографом автора выстроилась очередь.
Справка "ТИ"
Сергей Титлинов — один из авторов масштабного исторического барельефа «Тюмень — Победителям», установленного на обновленном к 70-летию Великой Победы мемориале «Вечный огонь». Вместе с Александром Медведевым и Сергеем Савиным они создали развернутый монументальный рассказ о битвах Великой Отечественной с включением в барельеф строк из популярных песен, стихов, известных приказов командования Красной армии. Памятник Труженикам тыла, торжественно открытый в Тюмени 7 мая 2010 года, в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, также был создан Екатеринбургским художественным фондом, а его авторами выступили Сергей Титлинов, Александр Медведев и Сергей Савин.
Памятник «Железнодорожникам фронта и тыла», посвященный вкладу железнодорожников в победу в Великой Отечественной войне, создан Сергеем Титлиновым в соавторстве с Александром Медведевым. Открытие памятника состоялось 30 сентября 2015 года. Помимо монументальных произведений Сергей Титлинов создает арт-объекты, фонтаны… К слову, один из них — фонтан «Парус» (г. Новый Уренгой) изображен на почтовой марке. Сергей Валентинович Титлинов родился 6 июня 1964 года в Свердловске. Он заслуженный работник культуры РФ, почётный член Российской академии художеств, член творческого Союза художников России, генеральный директор «Творческо-производственного объединения «Екатеринбургский художественный фонд».