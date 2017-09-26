Ханты-Мансийск ждёт в гости сильнейших следж-хоккеистов.

В окружной столице 6 ноября стартует международный турнир «Кубок Югры». Эти соревнования по следж-хоккею проводятся регулярно с 2012 года. На этот раз его участниками станут не только сильные российские клубы, но и иностранные сборные. В числе российских участников местный клуб «Югра», а также московские «Белые медведи» и оренбургские «Ястребы». Из-за рубежа в северный округ приедут национальные сборные Китая и Словакии.

Программа турнира включает в себя пять игровых дней по два матча в каждом. В стартовый день состоится торжественная церемония открытия. Ну, а 10 ноября по завершении финала и поединка за бронзу пройдет официальное награждение.

Клубы и сборные будут бороться за переходящий кубок. Его действующим обладателем является «Югра». Хозяева турнира намерены сделать всё для того, чтобы оставить трофей в родных пенатах.