Совсем немного времени остаётся до открытия новой ледовой арены в Муравленко. Все работы завершены, теперь необходимо дождаться результатов проверки контролирующих органов.

Ожидается, что торжественное открытие спорткомплекса «Авангард » пройдет в декабре. Сейчас с объекта уже ушли строители. Для ввода в эксплуатацию нужен лишь положительный вердикт Службы государственного строительного

надзора ЯНАО, которая проводит итоговую проверку спортивной арены.

Главным центром притяжения спортивной арены станет ледовый корт олимпийского образца. Здесь смогут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Для удобства зрителей зал оборудован трибунами на 400 человек. Будет открыт объект и для массовых катаний горожан. Также в «Авангарде » разместились залы хореографии и силовых видов спорта.

Как нам сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, спортивный объект был возведен в рамках государственно-частного партнерства между правительством округа и ведущими предприятиями ТЭК, работающими в регионе. Эта схема дает отличные результаты в последние годы на Ямале. В рамках ее за последние 7 лет на карте арктического региона появилась 21 спортивная арена, а также немало других социальных объектов. За годы реализации уже появились типовые проекты спорткомплексов, что позволяет ускорить процесс их возведения. Так, например, ледовый дворец в Муравленко по своему функционалу схож с возводимой ареной в Лабытнанги.