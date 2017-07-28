На уходящей неделе глава государства подписал федеральный закон, разрешающий кочующим народам усыновлять детей. Принятие соответствующих поправок в Семейный и Гражданский процессуальные кодексы инициировало Законодательное Собрание Ямала.

Почти год Елена Зленко, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, потратила на продвижение законопроекта в федеральных органах государственной власти. До сих пор государство отказывало ямальским оленеводам и прочим коренным малочисленным народам страны, ведущим кочевой образ жизни, в законном праве усыновлять детей. Ведь согласно существующим законам усыновитель или опекун должен представить в службу опеки документы о наличии собственного или муниципального жилья. Однако у кочевников единственное жилище — только чум или юрта, которые жилыми помещениями не признаются. Да и сами кочевники фактически приравнены к лицам без определённого места жительства с соответствующими ограничениями в правах.

Вот и забирали служители закона из тундры детей, оставшихся без попечения родителей. При живых родственниках отправляли их в далёкие детские дома или пристраивали к совершенно чужим людям в городах и сёлах. Отрывая от родных корней, отлучая от традиционного образа жизни.

Государственная телерадиокомпания «Ямал» показала недавно сюжет «О правильном мужике дяде Ване». С принятием закона у ненца Ивана, кочующего всю свою жизнь, появляется шанс усыновить шестерых племянников. После смерти сестры он звонит им каждый день в интернат. Даже чум поставил поближе к железной дороге. При любом удобном случае — на поезд до Лабытнанги, потом по переправе до Салехарда, оттуда на попутке до Аксарки, далее по реке или зимнику до Белоярска. И всё для того, чтобы только обнять ребят, привезти им подарки. Наши коллеги-журналисты уверены: кочевник Иван — мужик правильный, не пьёт, не курит, работящий, а потому детей — своих и погибшей сестры — воспитает так, как испокон веку принято у ненцев.

Ещё одна история — тринадцатилетней Веры Вэнго, оказавшейся в окружном детском доме «Сияние Севера» под Тюменью. И мать, и отец её были из многодетных семей. Так что родных дядь и тёть немало. Да только все они кочевники. Все их попытки забрать к себе племянницу закончились безрезультатно. Сама Вера замечает, что могла бы и хотела жить в тундре. Девочка умеет колоть дрова, разделывать шкуру оленя, шить одежду…

Елена Лаптандер депутат Законодательного Собрания Ямала, координатор партийного

проекта «России важен каждый ребёнок»: — В тюменском детском доме «Сияние Севера» я познакомилась с девочкой Верой, история которой меня просто потрясла. Она оказалась в детском доме только из-за того, что ближайшие родственники не усыновили её, не взяли под опеку. Не потому, что они не любят её, а потому, что ведут кочевой образ жизни. И таких историй очень много. Представьте, чего лишаются дети — отрываются от своих корней, забывают дело своих предков…

Таких разрушенных судеб немало. Только в детских домах, принадлежащих Ямало-Ненецкому автономному округу (в том числе и расположенных на юге Тюменской области), сегодня воспитываются 103 ребёнка. Половина из них — уроженцы тундры. Всего же более 60 процентов детей, состоящих на учёте в органах опеки и переданных в так называемые замещающие семьи, принадлежат к коренным малочисленным народам. Большинство из них готовы были усыновить родные и близкие. Но не могли.

Елена Зленко признаёт: законодательную инициативу поддержали не все. Некоторые депутаты Государственной Думы РФ и члены Совета Федерации высказывали опасения, что новые родители не смогут обеспечить усыновлённым детям подобающие условия. В детских домах и интернатах на полном государственном обеспечении им будет гораздо комфортнее, нежели в тундре.

Тем не менее закон принят. Хоть чум и не признали жильём, но для службы опеки при усыновлении детей отныне достаточно будет документов, подтверждающих «регистрацию по месту жительства в одном из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий».

Теперь, по убеждению Елены Зленко, необходимо сделать следующий шаг. Уже на окружном уровне. С тем чтобы поддержать кочевников и создать необходимые условия для достойной жизни в тундре усыновляемых детей.

— Но для начала мы должны посоветоваться с жителями тундры, понять, что им нужно, — рассуждает вице-спикер. — Может, комплект чума, детская одежда или продукты. А может, деньги… И уже потом усовершенствовать наши региональные законы и разрабатывать недостающие нормативные акты. Не затягивая, конечно, весь этот процесс.