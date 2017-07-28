Уважаемые жители Уральского федерального округа! Поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства!

Этот праздник символизирует мир и согласие в обществе, стремление к утверждению истинных духовных и человеческих ценностей, которые являются основой процветания нашей страны и сотрудничества всех на благо Отечества.

Четыреста лет назад объединившаяся Россия преодолела Смутное время. Октябрьская революция, столетие которой отмечается в эти дни, привела к расколу, новой смуте и гражданской войне.

Опыт этих важнейших для страны исторических событий показал: самое главное — объединение усилий властных структур, гражданских институтов, каждого человека в созидательной работе, направленной на благо России и наиболее полное раскрытие потенциала общества.

Главой государства перед нами поставлены масштабные задачи. Курс Президента России одобряется большинством россиян. Уверен, что в 2018 году этот курс будет поддержан в ходе президентских выборов.

Уважаемые друзья!

Сегодня перед нами стоят задачи, связанные с глобальными преобразованиями, призванными определить путь страны на длительную перспективу.

И в том, что наша страна последовательно и системно отвечает на все вызовы времени, решает эти задачи, прежде всего ваша заслуга, результат вашего труда, усилий, воли, энергии.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, уверенности в своих силах и всего самого наилучшего!

Игорь Холманских

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Уважаемые жители Тюменской области! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник уходит своими корнями вглубь веков, знаменует преемственность традиций народного единения и сплоченности. Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы современности, черпая силу в истории России, в делах и заветах наших предков. По праву гордимся их ратными подвигами, трудовыми свершениями, искренним стремлением верой и правдой служить Отечеству.

День народного единства — праздник в знак уважения к традициям согласия и сплоченности, которые во все времена объединяли миллионы людей нашей многонациональной страны. Стремление к миру и свободе, солидарность и ответственность за судьбу Отечества были и остаются фундаментальными основами нашего общества. Помогают преодолевать любые испытания, эффективно решать важнейшие государственные задачи и делать нашу Родину сильной и современной.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, добра и благополучия! Счастья вашим семьям и мира нашему общему дому — России!

Степан Киричук

член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует уважение к истории России, воинским и трудовым подвигам многих поколений наших предков, гражданскую сплоченность и единство. Сила и мощь нашей страны основаны на твердой воле народа, общих нравственных ценностях и огромной любви к Отчизне миллионов россиян.

Мы, жители Тюменской области, — люди разных профессий, национальностей, религиозных убеждений, возрастов — вместе трудимся и заботимся о благополучии и процветании региона, бережно сохраняем традиции, богатое культурное и духовное наследие. Такая общность и преемственность служат прочным фундаментом для уверенного развития и движения вперед. Каждый из нас плодотворным трудом преображает жизнь. Объединяя усилия, мы создаем будущее великой страны.

Искренне желаю вам новых свершений во имя Родины, счастья, здоровья и всего самого доброго!

Владимир Якушев

губернатор Тюменской области

Уважаемые тюменцы! Дорогие друзья!

От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства!

Наше государство надёжно скрепляют фундаментальные ценности: патриотизм, гражданственность, любовь к Отечеству. Они остаются нравственной опорой, достоянием вековой истории и в то же время символами современной России.

Перед всей нашей страной и тюменским регионом стоят непростые задачи ускорения экономического роста, инновационного развития, реализации инвестиционных программ, повышения уровня и качества жизни населения. Решение этих важных проблем требует подлинного национального единения: консолидации сил всего общества и личного вклада каждого гражданина.

Мы — наследники великой истории великого народа. Мы развиваемся и крепнем вместе с государством, уверенно смотрим в будущее. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш многонациональный регион и наше государство богатыми и процветающими, а жизнь — достойной и обеспеченной.

Желаю вам, уважаемые тюменцы, здоровья, счастья, новых достижений на благо и во славу Тюменской области!

Сергей Корепанов

председатель Тюменской областной Думы

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Это праздник гордости за Отечество, за нашу ратную и трудовую историю, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, взаимопомощь и ответственность — эти ценности на протяжении столетий помогали нашему многонациональному народу проходить самые тяжёлые испытания, добиваться успеха и побеждать. Мы — граждане великой России, и на арктических её рубежах мы вместе со всем российским народом будем и впредь крепить могущество Отчизны.

Только в единстве мы сможем преодолеть жизненные невзгоды, решить самые сложные задачи, претворить в жизнь любые проекты. Судьба Ямала и России это доказывает.

Желаю вам, уважаемые ямальцы, и впредь крепить знаменитое северное братство! Успехов вам во всех добрых делах, благополучия, мира и счастья в семьях!

Дмитрий Кобылкин

губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Уважаемые ямальцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот общенациональный праздник имеет глубокие духовные и исторические корни. Он связан с подвигом наших предков, объединившихся ради свободы и независимости Отечества.

Сегодня мы по-прежнему едины и сильны в своих стремлениях. От нашего патриотизма, единения и сплочённости зависит не только будущее Ямала, но и будущее великой страны, её могущество и процветание.

Ямал богат своей историей и крепкими традициями. А потому, вместе опираясь на главные духовно-нравственные ценности, огромное трудолюбие и мудрость северян, мы и впредь внесём достойный вклад в укрепление арктического региона и летопись его трудовых свершений и побед. Искренне желаю вам успехов, крепкого здоровья, счастья, мира и добра! С праздником!

Сергей Ямкин

председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

Уважаемые тюменцы! Дорогие соотечественники!

От имени депутатов Тюменской городской Думы поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства!

Всех нас — жителей России объединяет любовь к Родине, желание видеть ее великой державой и гордость за нашу страну. На мой взгляд, сегодняшний праздник служит укреплению гражданской сплоченности и в очередной раз доказывает, что патриотизм — это не просто слово, а высокая моральная ценность страны, которая прошла через множество испытаний.

Как показывает история, российский народ всегда умел сплотиться и преодолеть все беды и невзгоды.

Сегодня, в День народного единства, я искренне желаю нам всем быть единым целым и жить в процветающей стране под мирным небом!

Только вместе мы сможем всё!

Дмитрий Еремеев

глава муниципального образования городской округ город Тюмень, председатель Тюменской городской Думы

Дорогие тюменцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник учрежден, чтобы напоминать о непреходящем значении таких ценностей, как патриотизм и гражданственность.

В самые трудные и судьбоносные моменты истории единение всех народов России, ее граждан, исповедующих различные религиозные убеждения и политические взгляды, помогло отстоять свободу и независимость нашего Отечества.

И сегодня традиции гражданской солидарности, общественное согласие остаются основой развития российского государства. Как и наши предки, невзирая на многообразие мнений и взглядов по самым разным аспектам жизни страны, мы должны хранить единство российского общества.

Уважаемые тюменцы! От всей души желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашего общего дома — России.

А.В. Моор

глава администрации города Тюмени