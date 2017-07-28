Александр Семёнович ПЛЕСОВСКИХ родился 3 ноября 1924 года в деревне Дали Дубровинского (Вагайского) района.

17 августа 1942 года призван в армию, военную подготовку проходил в военном училище Омска. С апреля 1943-го воевал на 3-м Белорусском фронте, старший разведчик взвода управления командующего артиллерии. Освобождал Белоруссию, Литву, штурмовал Кёнигсберг. Имеет два ранения. «При взятии гг. Кибартай и Эйдткау тов. Плесовских участвовал в уличных боях и, находясь вплотную с противником, корректировал артогонь, в результате чего им уничтожено 4 пулемётных точки противника, 3 орудия прямой наводки и до 50 солдат, тем самым сильно способствовал взятию гг. Кибартай и Эйдткау» (из наградного листа). После 2 мая 1945 года его часть переброшена на Дальний Восток, участвовал в войне с Японией в должности шофёра и звании сержанта. После возращения домой работал в МТС в деревне Абаул. В 1954 году, закончив курсы электромехаников, занимался электрификацией своего предприятия и деревни. Был главным специалистом по электрификации районного центра села Дубровное, окончил заочное отделение Свердловского горно-металлургического техникума. С 1965 года трудился начальником электрических сетей в селе Вагай, затем старшим мастером РЭС. Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Славы III степени, Красной Звезды и многочисленными медалями. Проживает в селе Вагай.

Александр Константинович ПОМИГАЛОВ родился 4 ноября 1926 года в деревне Яр Тюменского района. Когда началась война, работал на судоремонтном заводе. После призыва в ряды Красной армии служил стрелком в пехоте близ Кишинёва, затем фронтовые дороги привели его в столицу Венгрии Будапешт, на чехословацкую границу. Несколько лет служил в составе войск НКВД на Западной Украине в Закарпатском пограничном округе. Вернулся домой в октябре 1950 года, работал плотником, мастером, начальником цеха на судоремонтном заводе и РЭБ флота. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями. Живёт в Тюмени.

Степан Борисович МИЩЕНКО родился 4 ноября 1926 года в селе Гдень Гомельской области. В 1940 году вместе с родителями переехал в деревню Неволино Ишимского района, работал в колхозе. В 1944-м призван в армию, прошёл курс молодого бойца в городе Ачинске. На фронте с 20 июля 1944 года, воевал храбро, о чём говорят наградные листы. Из наградного листа к ордену Славы: «…одним из первых подполз к проволочному заграждению противника, подрылся под него, подлез на сторону противника и, забросав гранатами огневую пулемётную точку, способствовал продвижению взвода вперёд. Во время переправы через реку Западная Двина в числе первых переправился на противоположный берег и в рукопашной схватке уничтожил 2-х фашистских солдат». Из наградного листа к ордену Красной Звезды: «В боях с немецкими захватчиками 26 апреля 1945 года при форсировании канала Тельтов в городе Берлине, тов. Мищенко, находясь в боевых порядках 1-го стрелкового батальона, вместе с группой бойцов под сильным артиллерийско-пулемётным и снайперским огнём противника переправился на северный берег канала и, ворвавшись в траншеи противника, в жестоком рукопашном бою огнём своего автомата и гранатами уничтожил 9 немецких солдат и взял в плен 2 солдат противника. Когда немцы перешли в контратаку, тов. Мищенко, отражая контратаку противника, уничтожил ещё 3 немецких солдат». Домой солдат вернулся в 1951 году, работал в колхозе скотником, техником. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также многочисленными медалями. Проживает в селе Неволино Ишимского района.

Дмитрий Павлович УХАЛОВ родился 5 ноября 1925 года в селе Пятково Упоровского района. Отучившись в школе 5 классов, с 14 лет начал работать в колхозе, пахал, боронил, заготавливал сено. В декабре 1942-го призван в армию, шесть месяцев учился в полковой школе в Красноярском крае. С ноября 1943 года воевал на 3-м Белорусском фронте, с боями прошёл всю Белоруссию. В 1944 году был тяжело ранен и после лечения в госпитале комиссован. Вернувшись с фронта инвалидом, работал в колхозе «Маяк» бригадиром полеводов, заведующим отделением, фермой. Несколько лет был председателем ревизионной комиссии. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями. Трудовые успехи отмечены орденом «Знак Почёта». Проживает в селе Пятково Упоровского района.

Дмитрий Николаевич ШВЕДОВ родился 7 ноября 1925 года в селе Пятково Упоровского района. Окончив 7 классов, работал в колхозе. В армию призван 17 января 1943 года и после учебной части отправлен на фронт. Участвовал в освобождении белорусских городов Бобруйск, Минск, был ранен. После госпиталя воевал в Польше, Восточной Пруссии. Войну командир отделения закончил на берегу Балтийского моря в звании гвардии старшего сержанта. Из наградного листа к медали «За отвагу»: «…за то, что он в наступательном бою 24.06.1944 года, проявив мужество и отвагу, одним из первых бросился в рукопашную схватку с врагом, лично уничтожил 2-х немцев и одного взял в плен». После войны вернулся в родное село, трудился в колхозе «Маяк». В 1955 году с отличием окончил сельскохозяйственную школу. После учёбы был назначен агрономом, а затем избран председателем колхоза «Маяк». В 1967 году окончил заочное отделение Тюменского сельхозинститута. С 1975-го в течение двенадцати лет был председателем сельского совета и, будучи уже на пенсии, ещё восемь лет трудился инженером по технике безопасности. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами. Проживает в селе Пятково Упоровского района.