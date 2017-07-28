В минувшую среду в Тюмени гостеприимно распахнул двери масштабный мультимедийный парк «Россия — Моя история», расположившийся в здании бывшего Музея изобразительных искусств. После реконструкции здание не узнать: оно стало монохромным, всё выполнено в едином стиле. Четыре эпохи, 30 залов — и вся наша история от древних времён до сегодняшних дней.

Официально парк начал свою работу после подписания губернатором региона Владимиром Якушевым памятного указа. К слову, несмотря на то, что сама церемония открытия прошла в старорусском стиле, сам парк получился суперсовременным. Даже в указе вместо бумаги и обычных ручек глава области использовал сенсорный экран и инновационное перо, способное заверять электронные документы.

Посетителей встречали артисты в костюмах из фильма «Тобол»: были разыграны сцены из истории земли тюменской. Также перед гостями выступили Хоровая капелла Тюменской филармонии и лучшие творческие коллективы города.

В день открытия парк «Россия — Моя история» посетили помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Морев, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Сергей Морев приветствовал гостей парка от имени полномочного представителя президента в УрФО Игоря Холманских:

— Тюменская область имеет богатую историю и традиции. Она — форпост России по дороге в Сибирь и на Дальний Восток. Сегодня это один из важнейших и экономически развитых регионов страны. Известно, что непременное условие для перемен, для прогресса — это осмысление истории и прочная связь поколений. Новый парк даёт отличные возможности для этого…

А Владимир Якушев, обращаясь к тюменцам и гостям города, заявил:

— Сегодня продолжаются споры о роли тех или иных исторических фактов, о значении событий, происходивших в нашей стране, о роли России в мировой истории. Я убежден: исторические знания, представленные в экспозициях интерактивного парка, дадут ответы на многие важные вопросы, помогут сформировать правильное отношение к истории России. Благодарен всем, кто помог нам реализовать этот масштабный проект.

Выступил перед собравшимися и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий:

— Братья и сестры! Перед вами — история России. Символично, что открытие парка состоялось в год столетия громких исторических событий. Эта выставка должна стать примирением, подтверждением слов российского гимна: «Богом хранимая наша держава…» Желаю всем прикоснуться к истории и поразмыслить о величии России, о том, как важно не отрицать и не скрывать правду истории.

После официальной части началось знакомство с экспозициями. Одними из первых посетителей мультимедийного музея отечественной истории стали школьники младших и средних классов.

Гостей приглашали на интерактивные площадки и исторические фотозоны. А для самых любознательных состоялась презентация первого в России мобильного приложения под названием «Открой свою Тюмень». В нем собрано три тысячи текстовых и визуальных вопросов о городе и регионе. Отвечая на них, пользователи зарабатывают баллы, которые можно обменять на призы, разработанные тюменскими дизайнерами. Приложение уже скачали на свои смартфоны и планшеты 1600 тюменцев.

После экскурсии по залам мультимедийного комплекса гости делились впечатлениями.

Первым взял слово Владимир Якушев:

— Советую всем прийти сюда, чтобы увидеть интересное и правдивое отражение нашей истории. Многие факты представлены здесь цифрами статистики, что даёт возможность беспристрастно оценить развитие страны в тот или иной период… История тюменского края богата на события и тесно переплетена с историей страны: освоение Сибири, ее богатств — все это можно увидеть в парке. Убежден, что воплощенный в жизнь проект интерактивного музея интересен всем без исключения поколениям.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов не скрывал эмоций:

— Я в восторге! Видел, насколько энергично велись работы на этом объекте — и в вечернее время, и в выходные дни, — и выражаю слова искренней признательности всем сотрудникам, сумевшим реализовать этот проект. Учёные, художники, кинематографисты, специалисты по компьютерной графике, строители, монтажники, сотрудники областного музейно-просветительского объединения работали на единую задачу: чтобы российская история из формата школьного учебника перешла в увлекательное и объективное путешествие. И это им удалось в полной мере!

По мнению Сергея Корепанова, очень важно, что в каждом разделе экспозиции присутствует и региональный компонент — история нашего края. Тюменцам будет интересно узнать, как проходило освоение Сибири, основывались первые города, создавался мощный нефтегазовый комплекс.

Спикер регионального парламента поделился своими планами: пригласить в исторический парк членов Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также своих коллег-депутатов.

А вот оценка горожан, посетивших парк в день открытия:

— Масштабно и грандиозно! Обязательно приду на выставку еще не раз и приведу друзей. Мы должны знать свою историю! — говорит девятиклассница Лиза Толстоухова.

Первый исторический парк открылся в декабре 2015 года в Москве. Сегодня такие парки работают в Екате-ринбурге, Уфе, Волгограде, Якутске, Махачкале…

Ее родителям тоже понравилось в парке. Глава семьи философски заметил:

— Очень надеюсь, что наши дети благодаря такому проекту полюбят историю своей страны, своего края. Это очень важно!

Учитель мировой и художественной культуры тюменской школы № 40 Татьяна Гимгина не смогла остаться дома в такой день:

— Впечатление очень хорошее. Эстетически насыщенные экспозиции, удобно расположенные экраны — все очень современно и доступно. Я побывала на экскурсии по выставке «Романовы» — здесь показана не только история царской семьи, но и культура и быт того времени. Обязательно приведу на экскурсию своих учеников — пусть полноценно ощутят историю.

К слову, в здании по улице Орджоникидзе, 47, где открылся парк, в советские времена размещался тюменский Дом политического просвещения, или, как его называли горожане, Политпросвет. Автором проекта его был архитектор Виктор Станкевский. В одном из интервью Виктор Дмитриевич рассказывал: для строительства отвели тогда узкую полоску земли, а главная задача состояла в том, чтобы сделать все как можно дешевле. В результате из коробки сделали дворец. Украсил его горельеф с профилями вождей: Карл Маркс и Владимир Ленин. Стоил он 10 тысяч рублей.

Картинная галерея, поселившаяся в «политпросе», изначально занимала лишь небольшую площадь. А вскоре Политпросвет был преобразован в Музей изобразительных искусств.

Идея «спрятать» здание не нова. Еще в 2000-х сам Станкевский предлагал закрыть фасад музея огромным занавесом, оставив белый портик в центре, и украсить статуями подходы к «храму искусств». Примерно так и получилось. Здание прикрыли серыми перфорированными плитами, добавили на фасад мультимедийный экран и подсветку…

Теперь можно сказать, что в Тюмени появился Дом исторического просвещения.