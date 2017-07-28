Тюмень. В областном центре торжественно открыли новый арт-объект «Мы едины». Событие было посвящено предстоящему празднику. Объект расположился в торгово-развлекательном центре «Кристалл».

Его высота — восемь метров! Об этом сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Праздничный подарок понравился прежде всего молодежи. Ведь он представляет собой гигантский хэштег #мыедины и является уникальной фотозоной, которая будет действовать до 5 ноября.

В рамках церемонии открытия символа праздника посетители центра смогли украсить арт-объект разноцветными наклейками, на которых на языках разных народов России написаны слова «дружба», «счастье», «мир» и другие. Участие в мероприятии принимали не только тюменцы, но и жители других регионов, в частности Иркутской области.

Дружба начинается с лезгинки

Тобольск. Сегодня в городе на Иртыше пройдет молодежный фестиваль «Дружба народов».

Его участники соберутся во Дворце творчества детей и молодежи, чтобы отметить День народного единства, показывая свои таланты и умения. По сообщению городской администрации, начало фестивалю положит мастер-класс, на котором все желающие смогут научиться… танцевать лезгинку.

В это же время откроются игровая площадка, мастерская подарков, начнется шахматный блицтурнир, развернет свои ряды выставка-продажа изделий традиционных народных промыслов. А вслед за лезгинкой юных тоболяков будут учить русскому народному танцу.

Позже состоится концертная программа и откроется творческая гостиная, где талантливые представители национальных диаспор, проживающих в Тобольске, познакомят зрителей с творческим наследием своих народов. Добавим, что вход на фестиваль бесплатный.

100 лет тому назад…

Санкт-Петербург. Группа ямальских старшеклассников гостит в Санкт-Петербурге.

Победители регионального конкурса исследовательских работ, посвященного 100-летию Октябрьской революции, получили возможность посетить Северную столицу в качестве приза. И программа для них подобрана соответствующая — по тематике выигранного конкурса.

Как сообщили в ямальском представительстве в Санкт-Петербурге, ребята уже побывали на обзорной экскурсии «Петроград. Год 1917», в Смольном, увидели кабинет Ленина и место убийства Кирова.

В программе запланировано множество других интересных событий. Это игры «Ты видишь город Петроград в 17-м году…» и «Восстанию быть!» в музее политической истории России, поездки на крейсер «Аврора», в музей «Разлив» и «Шалаш», Петропавловскую крепость и Кронштадт, экскурсия в Эрмитаж, участие в Фестивале света, посвященном 100-летию революции, и т.д.

Единый народ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. 600 окружных и всероссийских меро­приятий пройдут в Югре в рамках празднования Дня народного единства.

Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, сегодня северяне будут писать «Этнографический диктант». Созданы 42 площадки, присоединиться к диктанту могут все желающие. Среди всероссийских мероприятий, посвященных празднику, также с размахом отметят «Ночь искусств».

4 ноября в городах и районах округа состоятся народные гулянья. Праздник начнется с торжественных митингов на центральных площадях муниципальных образований. В течение дня будут проходить концертные программы.

А в Сургуте состоится VI окружной молодежный фестиваль национальных культур «Мы — единый народ!» Участие в нем примут команды от образовательных учреждений. Программа фестиваля очень насыщенная — она включает в себя все стороны жизни народов, населяющих Югру, — от традиций до национальной кухни.

Чьи дети?

Тюмень. В нашем регионе формируется единая стратегия адаптации в обществе детей из семей мигрантов.

Над данным проектом работают в Тюменском государственном университете, который объединил усилия с Министерством образования и науки РФ, областным департаментом образования и науки и комитетом по делам национальностей. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В рамках проекта сегодня на базе вуза открывается коммуникативная площадка, на которой впервые встретятся родители-мигранты, педагоги, руководители образовательных учреждений, представители органов местного самоуправления, полиции и национальных объединений.

Проблемные вопросы будут обсуждаться на круглом столе «Русский язык как фактор стабильности в мультикультурном обществе региона». Планируется затронуть темы правовых аспектов пребывания юных иностранцев в России, их обучения в образовательных учреждениях, профилактики правонарушений.

Общие темы

Нефтеюганск. В преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоялась встреча полицейских с представителями национальных общественных организаций. По информации ОМВД России по Нефтеюганску, организаторы встречи сделали диалог не только праздничным, но и полезным. Разговор проходил в форме круглого стола. И главной его темой стало совместное разрешение проблем в сфере миграционного законодательства, воспитание толерантности в молодежной среде. Не обошли участники встречи тему обеспечения порядка в дни праздников.

Руководитель нефтеюганской полиции Николай Плаксин поблагодарил председателей национальных диаспор за активное взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными органами, а также подчеркнул, что подобные встречи эффективны и плодотворны.

Добавим, что все события в Югре, приуроченные ко Дню народного единства, нацелены на обеспечение в регионе мира и согласия на основе ценностей многонационального общества, ведь на территории округа проживают представители 124 национальностей.

По праздничному графику

Тюмень. Городской департамент здравоохранения администрации обнародовал график работы в лечебных учреждениях в праздничные дни.

По данным ведомства, 3 ноября рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 4 ноября медицинские учреждения планируют работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов в День народного единства осуществляет дежурный врач, также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты. 5 ноября поликлиники отработают по субботнему графику — с 9 до 16. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, медики в процедурном и перевязочном кабинетах, клинико-диагностического, рентгенологического отделений и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты принимают по графику. 6 ноября прием больных будет осуществляться дежурными врачами с режимом работы лечебного учреждения с 9 до 12. Откроются процедурный и перевязочный кабинеты.

Гордость и пример

Ноябрьск. В преддверии Дня народного единства губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в Ноябрьске вручил награды лучшим жителям округа.

Как сообщает его пресс-служба, глава региона, обращаясь к лауреатам, отметил, что для него всегда большая честь встречаться с заслуженными земляками, с людьми, посвятившими себя служению Ямалу, людям, любимому делу.

— Вы своим трудом и энергией помогаете нам, всему Ямалу решать те задачи, которые перед арктическим регионом ставит Президент Российской Федерации. Такие профессионалы — пример для молодежи и гордость региона и страны. Мы многому у вас учимся и делаем все, чтобы ямальцам было комфортно жить и работать, — сказал Дмитрий Николаевич.

В этот день многие жители Ноябрьска и других муниципалитетов стали обладателями почетных российских и окружных званий, получили медали. Особые слова поздравления прозвучали в адрес заслуженных мам. Дмитрий Кобылкин вручил медали «Материнская слава Ямала» горожанкам Ирине Бабенко, Марии Лагун и Оксане Черной, пуровчанке Яне Лофицкой.