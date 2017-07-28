«Нет ничего другого, что могло бы так объединять людей, как участие в добрых делах», — отметил на днях Святейший Патриарх Кирилл на VII съезде социальных работников Русской православной церкви. Тюменцы считают так же.

В Тюмени накануне всероссийского форума прошел пятый съезд по социальному служению. Участники встречи — священнослужители Тобольско-Тюменской епархии и прихожане — подвели итоги работы за год и обсудили проблемы.

Милосердие как служение

Тринадцать лет назад было создано Тюменское общество милосердия. В прошлом году 21 сестричество объединилось в одну большую организацию — сестричество в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Женщин в белых косынках с красными крестами, давших обет Богу служить ближним, можно увидеть, пожалуй, во всех больницах и социальных учреждениях. Сестры милосердия призваны играть ключевую роль в развитии новых направлений церковной социальной работы. В середине октября начались занятия на ежегодных курсах, которые объединяют людей, желающих присоединиться к этому движению.

К делам милосердия активно привлекаются студенты духовных учебных заведений. К примеру, при Тобольской духовной семинарии действует братство во имя великомученика Димитрия Солунского. Юноши, которые хотят проявить себя в делах милосердия, посещают областную больницу, наркологический диспансер, ведут воскресную школу в женской исправительной колонии и реабилитационном центре «Ника», бывают в сиротском учреждении, ухаживают за инвалидами на дому.

Несколько лет назад в Тобольско-Тюменской епархии, как и по всей стране, был создан отдел по социальному служению и благотворительности, в благочиниях появились координаторы этой работы, на приходах — люди, ответственные за социальное служение. Каждый храм помогает нуждающимся чем может.

Требуются добровольцы

Первостепенную роль в социальной работе церкви играют добровольцы. Без них невозможно сделать ни одного конкретного дела. Однако людям свойственно быстро откликаться на слова проповеди о помощи ближнему, а потом так же быстро остывать. В результате лишь единицы самых стойких сортируют собранные вещи, организуют чаепития для малоимущих, посещают одиноких и немощных на дому... Большинство волонтеров просто не готовы, как говорят психологи, покинуть зону личного комфорта и перейти от идеи к делу.

А между тем добровольцы нужны в любом направлении социального служения. К примеру, на территории Тюменской области 12 учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний, где есть часовни и церкви. Очень не хватает мужчин, которые могли бы посещать осужденных. Как напоминает отец Сергий Кистин, председатель отдела по тюремному служению епархии, еще Петр I говорил: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди смелые, добрые и весёлые». Женщины тоже могут подключиться: в Заводоуковске и Тобольске отбывают наказание дамы.

Взрослые и дети становятся прихожанами православных храмов и получают социальную помощь и духовную поддержку.

Общество трезвости Тобольско-Тюменской епархии в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» проводит мероприятия для людей, попавших в зависимость от алкоголя и наркотиков, а также их родственников. Взрослые и дети становятся прихожанами православных храмов и получают социальную помощь и духовную поддержку. Уже не первый год действует епархиальный реабилитационный центр «Сибирская застава», где пытаются вернуться к жизни люди, сбившиеся с пути.

До сих пор активная социальная деятельность в епархии держится за счет энтузиастов – конкретных людей, которые берутся за реализацию личных проектов. К примеру, Ольга Сметанюк при поддержке комиссии по защите семьи, материнства и детства Тобольской митрополии успешно развивает Тюменский центр помощи беременным и мамам с детьми «Дом для мам». Галина Паршуткина десять лет руководит организацией «Будущее начинается сейчас» и домом милосердия «Богадельня», сотрудники которой ежедневно кормят нуждающихся горячими обедами.

Андрей Якунин создал АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» – одну из шести негосударственных организаций, вошедших в официальный реестр поставщиков социальных услуг региона. Андрей Александрович сегодня вплотную занимается организацией пункта обогрева бездомных, чтобы каждую зимнюю ночь спасать десятки людей, которым негде преклонить голову. Встреча добровольцев, готовых участвовать в организации разнообразной помощи бездомным, состоится 23 ноября в 18 часов в Свято-Троицком мужском монастыре.

Гранты на добрые дела

В этом году силами православных приходов совместно с департаментом социального развития Тюменской области на средства президентского гранта был реализован проект «Друзья милосердия». Волонтеры каждого храма нашли одиноких пожилых людей, которым помогали по хозяйству, приглашали на праздники и в паломнические поездки. Заботой удалось охватить более трех сотен человек.

На средства Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ был открыт центр гуманитарной помощи для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, и для многодетных малообеспеченных семей. Вещевой склад разместился в Тарманах, на территории храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Нуждающиеся могут получить одежду и обувь, средства гигиены для младенцев, а также духовно-психологическую поддержку.

Мероприятия по «отработке» этих грантов завершены. Теперь главное, чтобы с прекращением финансирования не иссяк энтузиазм волонтеров, занятых в реализации проектов. Один из вариантов успешного продолжения работы — дальнейшее участие приходов в грантовых конкурсах. Центр развития социальных проектов «Милосердие» считает своей миссией объединение неравнодушных людей, создание новых проектов и помощь в оформлении документации на получение финансирования. Андрей Якунин предложил приходам в ближайшее время участвовать в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива».

В епархии уже есть примеры, когда социальные проекты, которые зародились под крылом церкви и получили развитие на средства гранта, отправились в самостоятельное плавание. К примеру, добровольцы благотворительной организации «От сердца к сердцу», которой руководит Марина Осоткина, продолжают навещать маленьких пациентов областного онкологического центра. Они занимаются творчеством, помогают ребятам не отстать от школьной программы, а также организуют для детей большие праздники.

Все социальные проекты, о которых шла речь, в данный момент реализуются исключительно на пожертвования. Для того чтобы они развивались дальше, необходимы добровольцы и благотворители. Все координаты общественных организаций можно найти в социальных сетях.