Два здания, о которых сегодня пойдёт речь, едва заметны при беглом осмотре исторического центра. Исторические события, связанные с ними, таятся в глубине тюменских хроник. Однако их архитектурную значимость и градообразующую роль переоценить невозможно.

Беглый взгляд

Это Военное присутствие, также известное как дом градоначальника (ул. Володарского, 5), и гауптвахта (ул. Володарского, 5а). В XIX веке эти памятники федерального значения представляли собой единый архитектурный ансамбль, сегодня же они выглядят взаимоисключающе.

Здание Военного присутствия прекрасно сохранилось и функционирует по прямому своему назначению. Находясь во главе площади Борцов революции, бывшей некогда и Солдатской, и Александровской — центральной в городе, дом этот сегодня выглядит аскетично, строго. По всему видно, что здесь нет места для развлечений — это казенный дом и в нем идет серьезная работа. Так и есть — сегодня в этом здании находится военкомат по Калининскому и Центральному административным округам Тюмени.

Здание же гауптвахты сразу не заметишь. Небольшое, одноэтажное, оно находится на крутом обрыве правого берега Туры, со всех сторон окружено заборами и жилыми домами, построенными вплотную к его стенам. Гауптвахта ужасно обветшала, осунулась, облезла. Старинный дом на ладан дышит, вот-вот, глядишь, обрушится. Свои первые снимки гауптвахты я сделал во время прогулок по Туре на лодке — с реки она очень хорошо видна, и катастрофическое состояние ее сразу бросается в глаза. При этом для многих это просто рухлядь, ведь мало кто знает, какое историческое значение имеет сей страшный и странный домик.

В тюменской краеведческой литературе очень сложно найти сколь либо подробную информацию об истории Военного присутствия с гаупт­вахтой. Повсюду все поверхностно и одинаково — дом градоначальника и гауптвахта построены в 1810 году. Позже первый отдали под Военное присутствие, некоего прародителя современных военкоматов, а в начале XX века в нем была жандармерия. В советское время здесь разместился военкомат, который благополучно функционирует в здании по сегодняшний день.

На гауптвахте отбывали наказание провинившиеся солдаты. Изредка можно встретить информацию о том, что в ней существовал подземный ход, предназначавшийся для вывода особо опасных преступников к реке и прямой их отправки на места назначения. О том, что в 1907 году в числе «прогулявшихся» по сему ходу граждан побывал собственной персоной Лев Троцкий. О том, что, по мнению известного тюменского писателя Анатолия Васильева, с тюменской гауптвахтой связаны судьбы персонажей Льва Толстого да Николая Лескова (см. книгу Елены Дубовской «Легенды и тайны Тюмени»)… Не один десяток лет теперь это здание стоит в полнейшем запустении.

Архитектурный ансамбль

Главная же ценность, которую несут в себе здания Военного присутствия и гауптвахты, — это фундаментальное архитектурное наследие и грандиозная градообразующая роль. Для описания архитектуры ансамбля обратимся к книге Б.А. Жученко и С.П. Заварихина «Тюмень архитектурная». Цитата:

«Это — наиболее ранние образцы классицизма не только в Тюмени, но и во всей Западной Сибири. Классицизм проникал в Сибирь исключительно через казенное строительство.

Дом градоначальника, построенный на углу квартала невдалеке от Центральной площади, вместе с Михаилоархангельской церковью образовал ось, перпендикулярную главной улице города.

Здание Военного присутствия построено двухэтажным на высоком полуподвальном этаже. Центр главного фасада подчеркнут чуть заметным выступом-ризалитом. Все сооружение в целом очень выразительно точным соответствием своей архитектурной композиции образу официального здания. Это достигнуто плотным, четким, равномерным ритмом окон, скупостью фасадного декора, который составляют междуэтажный и подоконный профилированные пояса да неглубокие прямоугольные ниши. Оконные проемы не имеют наличников… Пропорции окон удлинены, что сообщает некоторый динамизм фасадам, но большой вынос карниза придает им спокойную статичность. Скупыми классицистическими средствами создан образ делового «казенного» здания.

Фасадная композиция построена строго симметрично, что соответствует эстетике классицизма. Симметрию нарушает лишь пристроенная к южному торцу лестничная клетка, что нередко практиковалось в русской архитектуре…

Здание Военного присутствия воздействует на зрителя не только своей внушительно строгой архитектурой, но и местоположением — не просто в ряду застройки, а на краю большой площади, над излучиной реки, через которую видны центральные ансамбли города. Эти значительные пространства и перспективы обогащают архитектуру здания.

Небольшая гауптвахта расположена во дворе Военного присутствия. В середине века между гаупт­вахтой и берегом стоял каменный купеческий дом, а теперь постоянно подмываемый обрыв подошел почти к самой гауптвахте. Это сооружение представляет собой низкий одноэтажный корпус длиной почти 20 м с равномерным рядом окон на фасадах. Утилитарное по назначению здание лишено декора… Схема планировки выражена предельной наглядностью: 14 небольших камер создают однообразный ритм дверных проемов и печей. Коридор и камеры перекрыты коробовыми сводами… Оконные проемы первоначально были арочными, которые для простоты остекления впоследствии заменили плоскими перемычками.

Здание гауптвахты и Военного присутствия вместе с относящимся к ним участком и вспомогательными службами образовали небольшой комплекс казенных зданий, свидетельствующий об определенных изменениях градостроительных принципов в конце XVIII — начале XIX вв.»

Судьба гауптвахты

Много лет гауптвахта стоит в запущенном состоянии на краю пропасти, год от года становясь ближе к естественной своей гибели. Однако это не означает, что она никому не нужна. Интернет пестрит множеством материалов, выпускаемых на протяжении многих лет разными редакциями.

В 2010 году на аукционе права на земельный участок, на котором располагается гауптвахта, были выкуплены представителями ООО «Юг Югры». Собственник памятника твердо намеревался провести реставрацию здания с целью дальнейшего общественного пользования, была уже составлена и одобрена проектная документация. Однако в дело вмешались жильцы близлежащих элитных новостроек, отгородившие гауптвахту забором, закрывшие свои дворы воротами с электронными замками, не желающие, чтоб по их частной территории ездили грузовики со строительными материалами. Таким образом, подъезд к зданию оказался полностью заблокирован со всех сторон. Дома эти стоят в непосредственной близости к памятнику, что изначально противоречит законодательству.

Во время многолетних судебных разбирательств общество разделилось на две части — те, кто встал на сторону охраны собственной территории в ущерб памятнику архитектуры, и те, кто был за сохранение исторического наследия с ущербом спокойствию частной жизни граждан. Так вышло, что победу в этом конфликте неизменно одерживали жильцы, да так, что уже и собственник здания, кажется, начал опускать руки. Один из материалов в интернете имеет заголовок с цитатой из его слов: «Пусть теперь смотрят, как она умирает».

И действительно — к гауптвахте невозможно не только подъехать, но и просто подойти, чтоб сделать пару фотоснимков. Со стороны улицы Володарского, где выросла новая многоэтажка, внутренний двор с выходом к памятнику перекрыт круглосуточно охраняемыми воротами. С улицы Хохрякова все огорожено заборами и теми же воротами. За забором в недоступности оказалась даже часть набережной — небольшая аллея, ведущая как раз к зданию гауптвахты. Один из местных жителей ревностно прогнал меня от ворот, увидев в моей руке фотоаппарат…

Так и выходит, что одни теперь наслаждаются победой, возможно, не собираясь уже поступаться собственными принципами, а другие ищут выход из ситуации, при котором обе стороны будут удовлетворены в попытках залатать бреши в собственном законодательстве.

Что же мешает прийти к мирному решению? Ведь очевидно, что памятник нужен, и от этого все окажутся в выигрыше. Чтоб, быть может, нашим внукам и правнукам впоследствии рассказывать о том, как удалось сохранить кусочек родной истории, которому, между прочим, уже более двухсот лет! А не так, чтоб спустя какое-то время бравировать тем, что получилось найти в интернете длинную компиляцию материалов о том, как представители нашего поколения загубили старинное строение — гауптвахту, очутившуюся в заточении.

А вот если сохранить, тогда и можно будет рассказывать о подземном ходе, по которому Троцкий отправился в ссылку, о героях книг Толстого и Лескова, да даже о привидениях. Ведь еще в 1990-х годах ночные сторожа оповещали инспекцию по охране памятников истории и культуры, что видели на гауптвахте какой-то силуэт…