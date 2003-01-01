Две коровы, 13 гектаров пашни, взятой в аренду, трактор Т-40. С такого нехитрого производственного арсенала в 1993-м начинал своё дело в Сладковском районе Багытжан Исильбаев. Сегодня крестьянское хозяйство «Роса» — крепкое, динамично развивающееся предприятие

Из партработников — снова в аграрии

— А в обычное время и 20 работников хватает, — уверяет. — Скотники, доярки, водители… Все при деле в любое время года. Отдыхать на селе особо некогда.

— Местных привлекаете? — интересуемся.

— Конечно, — соглашается. — Приглашаю и работников из других областей, когда есть потребность. Хозяйству нужны толковые, грамотные специалисты. Не всегда таких в селе найдёшь. Молодёжь стремится уехать отсюда. Для некоторых быть охранником в городе предпочтительнее, чем на земле трудиться. Отношение к селу в последнее время меняется, да не так быстро, как хотелось бы. Потому и приходится, когда невмоготу, казахский обычай вспоминать. Просить родных, чтобы приехали, помогли. Не могут отказать — не положено. Отпуска берут — приезжают из Казахстана во время посевной и уборочной. Так и справляемся.

Самого Исильбаева всерьёз заняться сельским хозяйством жизнь заставила в лихие 90-е. Несостоявшийся партработник, он вдруг оказался не у дел.

— В 1991-м был в Москве, Высшую партийную школу заканчивал, — рассказывает Багытжан Хайрулович. — А тут — перетряска, забастовки, митинги… Ходил, слушал, разобраться пытался в том, что в стране происходит. Помню, вещи наши выбрасывали из окна второго этажа. Что делать? Как жить дальше? Приехали с Розой и двумя детьми к батьке моему за советом — он в Александровке жил. «Бери скотину — и ухаживай, хозяйство заводи», — подсказал. Так и сделал. К крестьянскому труду с детства приучен, да и диплом Тюменского сельхозинститута имеется (факультет механизации). И ведь пошло дело! К рыночной экономике по-разному относиться можно. Но я понял одно: тот, кто работает на земле, и сам сыт будет, и семью накормит.

— Раньше здесь из построек только отцовский дом был. Вот на этом месте стоял. Сейчас мастерская, ремонтируем технику, — устраивает нам экскурсию по своей «вотчине» Исильбаев. — Потом дома начали строить. Шесть их теперь. Общежитие есть. Для временных работников. В домах — удобства необходимые. На днях водопровод запустили. Чистая вода пошла. Эйфория! Раньше техническую воду из ближайшего водоёма брали. Спасибо руководству района, побеспокоились…

Главное — экономический расчёт

— В 1998 году первая база в хозяйстве появилась. В 2000-м вот эту сделали, — кивает в сторону. — Зерносклад купили. Телятник из современных материалов сделали. Коровник с доильным залом поставили… Сейчас водонапорную башню устанавливаем. Всё своими руками.

Хозяйство Исильбаева располагается на краю села Александровка, рядом с безбрежными полями.

— Трёхпольный севооборот применяем: пары — кукуруза — пшеница, — рассказывает. — На следующий год пашню под кукурузу используем. Нынче — пары. Агроном у нас хороший, советской закалки. Весь сево­оборот наладил. Высокой продуктивности полей добились благодаря ему.

Вообще в этом крестьянском хозяйстве ничего не делают второпях, с бухты-барахты, как выражается сам Исильбаев, без предварительного анализа и экономического расчёта. Умеют зарабатывать и рачительно относиться к каждому заработанному рублю. Сегодня КХ «Роса» является многоотраслевым предприятием.

— На чём-то одном останавливаться невыгодно. Судите сами: растениеводство — залоговая база для развития животноводства, — настаивает. — Что даёт нам животноводство? Живую копейку, чёткую структуру севооборотов. Но главное, конечно же, рабочие места. Бывает, пшеничка в цене подрастёт — хорошо, выходим в плюс. Нынче — другая ситуация. Хозяйствам, которые только растениеводством занимаются, туго придётся. Цены на зерно обрушились. Перезваниваюсь со знакомыми из других районов: склады забиты. Перекупщики чувствуют конъюнктуру, давят… За 4,5 рубля килограмм предлагают выкупать пшеничку. Как концы с концами сводить? Кредиты возвращать? Перекрыть затраты на ГСМ?

Вопросы, скорее, риторические. У крестьян нет на них ответа. Трудностей на аграрной ниве всегда хватает. Сегодня даже крупным сельхозпредприятиям непросто выживать. То нет урожая, то щедрым уродится, но продать его за нормальные деньги нельзя… В этом хлебная нива урожаем порадовала, а цены на зерновые аховые. Да разве может рачительный хозяин отдать, считай, за спасибо то, что выращено с таким трудом?! Работать себе в убыток не хочется даже энтузиастам поля и плуга.

— Погодим пока, а там видно будет, — коротко замечает Багытжан Хайрулович и переводит разговор в другое русло: — На животноводческую же продукцию — мясо, молоко — стабильный спрос. И цена устраивает. К примеру, молоко сдаём по 19-20 рублей за литр. Надои радуют цифрами. Всё благодаря хорошо подобранному рациону.

— Видите, и пшеничка здесь, и овёс, и сенаж, и гороховая дроблёнка… — всего девять-десять ингредиентов, — показывает, подхватив горсточку из кормушки. — Коровы жуют такую смесь с удовольствием. Меню для них приглашённые специалисты составляют. Осматривают каждое животное, рекомендации дают. Чтобы продуктивность выше была. Полноценное кормление влияет не только на удой, но и на состав молока.

— Куда продукцию сдаёте? — уточняем.

— Точек несколько: ишимский мясокомбинат, тюменский, тобольский молокозаводы. Если о растениеводстве говорить, рапс увозим в Заводоуковск, на маслозавод. Оттуда жмых берём. Хороший компонент кормосмесей. Основную составляющую рациона — сенаж — заготовили. И для нашего хозяйства хватит, и не продажу. Часть продаём населению. Живём. Трудимся. Не жалуемся. Проблем у нас, как и у любого другого хозяйства, немало. Решаем их сообща. Продукт наш востребован. А значит, нужное направление выбрали. Будем развиваться дальше.