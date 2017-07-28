Взять ребенка, оставшегося без материнской любви и заботы, всегда считалось делом благородным. Сегодня замещающие родители имеют возможность заранее готовиться к «подвигу»: проходить обучение, долго присматриваться к будущему воспитаннику. Но некоторых людей жизнь по старинке просто ставит перед фактом: вот он, ребенок, от которого невозможно отвернуться…

Наполнить дом жизнью

Паше восемь лет. Можно сказать, он с рождения в семье Брюхановых. «Я работала в больнице, — рассказала Ольга Николаевна, — и однажды узнала, что привезли маленького мальчика, который остался без родителей. Ему было шесть месяцев. Посмотрела на него и сразу же влюбилась. Рассказала мужу. Игнат пришел — и сразу принял решение взять малыша на воспитание».

К тому моменту в молодой семье подрастали погодки Соня и Лёня. «Три ребенка лучше, чем два» — сразу решили родители, которые сами из многодетных семей. Им всегда хотелось, чтобы в их доме тоже было много детского смеха. А дом теперь у Брюхановых действительно большой: семья взяла ипотеку и приобрела в селе Омутинском двухэтажное, просторное здание. Все вместе делают ремонт, благоустраивают и обживают помещения.

Дети суетятся: спешат показать гостям комнаты. В гостиной по-хозяйски бродят огромные коты. Кричит попугай. На втором этаже гавкает комнатная собачка. В клетках во дворе — десятки кроликов. Всё это хозяйство требует постоянной заботы. Ребята без дела не сидят. Они успешно учатся и занимаются вне школы. Софья демонстрирует лучший рисунок, а потом несет электропианино и играет для гостей. Только мальчишки, которые занимаются в спортивных секциях, стесняются показать свое искусство. Соглашаются лишь попозировать перед фотокамерой… Чувствуется: дом наполнен жизнью и дышит любовью. Здесь вместе и работают, и отдыхают. Часто выезжают на природу. Зимой домочадцы встают на лыжи и коньки.

Павла все считают родным. Он даже внешне стал похож на приемных родителей, сестру и брата. Мальчишке уютно и комфортно. Но вот мысль о маме всё равно порой возвращается. «Паша думал, что один живет у нас, а его родная семья — отдельно. Начал переживать, — поделилась опекун Ольга. — Но когда разобрался, что все его братья и сестры живут по отдельности, немного успокоился». «Дело в том, что кровная мать мальчика неоднократно лишалась родительских прав, но рожала снова и снова, — пояснила нам Елена Муравьева, начальник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства межрайонного управления социальной защиты населения.

В данный момент в Омутинском районе 87 замещающих семей и 7 кандидатов в замещающие родители, которые прошли обучение и написали соответствующее заявление. Значит, «ничейных» детей на этой территории не будет.

Хочу в семью!

У супругов Лисьих родных детей четверо. И брать на воспитание чужих они не собирались. Но однажды Ольга Анатольевна, всю жизнь проработавшая педагогом, воспитателем и заведующей садиком в Ярковском районе, осталась без любимого дела. Унывать долго не пришлось: ей предложили стать воспитателем семейной группы на дому. Так у Лисьих оказались Аня, Саша и Маша. Трижды дети возвращались к родной матери, когда та проходила лечение от алкоголизма. Но однажды пришла весть, что ребята отправляются в детский дом. «Этого нельзя было допустить! Мы детей уже считали своими», — рассказала нам Ольга Анатольевна. Так в 2008 году семья увеличилась на три человека. У Маши и Толика, кровного сына Лисьих, разница в возрасте всего два дня. Малыши росли вместе и всерьез считали себя близнецами.

Три года назад органы опеки попросили взять ярковского мальчика, который оказался в сложной жизненной ситуации. После смерти матери его пытался воспитывать родной дедушка, но не справился. «Мы быстро поехали в больницу, где лежал Саша, и прямо перед его днем рождения забрали домой: ребенок не должен был провести праздник на больничной койке!» — вспоминает Ольга Анатольевна. Саша — самый маленький из приемных ребятишек. Он просыпается вместе с мамой раньше всех и помогает по хозяйству, кормит теленка.

В прошлом году у Лисьих появились два подростка из детского дома Курганской области. Двенадцатилетний Паша разговорился с Юрием Николаевичем прямо в автобусе, который вез ребят в Тюмень на форум «Победа без границ». Уже у пункта назначения мальчишка сказал прямо, глядя в глаза: «Я так хочу в Тюменскую область! Возьмите меня, пожалуйста, к себе. Хочется уйти из детского дома, пожить в семье…» Разве можно было отказать? Его старшему брату Сереже шел шестнадцатый год. Он планировал остаться в Кургане. Но приехал в гости в Ярково — и задержался. Окончил девятый класс и уже учится в техникуме. Стал большим помощником по хозяйству. И кажется, что всю жизнь здесь прожил.

Ольга и Юрий могли бы усыновить и удочерить детей. Но на семейном совете решили, что не станут лишать ребят социальных льгот и возможности получить свое жилье.

Самой старшей дочке Анне уже исполнилось восемнадцать. Она поступила в Тюменский госуниверситет на менеджера по туризму. Постоянно пишет приемной маме о том, что соскучилась и хочет домой. Это Ольгу Анатольевну трогает до глубины души. Она верит, что все ребята, которые оперились и встали на крыло, всегда будут считать их дом своим родным.

Поддержать родителей

В настоящее время около 400 семей в Тюменской области желают принять детей на воспитание. Все они прошли школу замещающих родителей, которая появилась в регионе десять лет назад.

С 2009 года такие обучающие занятия, продолжительностью от 30,5 до 80 часов, проходят во всех организациях, которым переданы полномочия органа опеки и попечительства. Кандидаты в замещающие родители повышают психолого-педагогическую и правовую компетентность, узнают, как успешно адаптировать принятого ребенка к новым условиям.

За первое полугодие 2017 года в Тюменской области прошли 92 школы и обучились 320 потенциальных родителей. Тем не менее в учреждениях для сирот остаются около 250 детей. Им сложно найти новую семью из-за состояния здоровья и подросткового возраста (старше 12 лет).

Родители, взявшие детей, не остаются с проблемами один на один. С 2015 года в регионе действует программа сопровождения таких семей. Специалисты профессионально помогают в социализации и воспитании подопечных.

Отметим, что государство оказывает и материальную поддержку. При передаче ребенка в приемную семью, под опеку или при усыновлении родители получают единовременное пособие от 18 802,88 до 24 525,50 рубля (с учетом районного коэффициента). Если усыновляется ребенок-инвалид, ребенок старше 7 лет, а также дети, являющиеся братьями или сестрами, то семья получает однократную выплату от 143 669,30 до 187 394,75 рубля.

Приемные родители и опекуны получают ежемесячное вознаграждение. За каждого ребенка трех лет и старше — от 3 680 до 7 200 рублей (с учетом дополнительной компенсации и районного коэффициента). За каждого малыша до трех лет, ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида — от 5 980 до 11 700 рублей.

Кроме того, на содержание детей-сирот и оставшихся без родительского попечения, переданных под опеку, в приемную семью или на патронатное воспитание, положено ежемесячное пособие: 11 300 рублей на дошкольника и 11 800 рублей на школьника.

Замещающие родители всегда говорят, что принимают ребят не ради денег и очень обижаются, когда их подозревают в корысти. «Отмените все выплаты — мы всё равно не откажемся от детей. Они наши, родные. И останутся такими навсегда», — каждый раз отмечают опекуны и приемные мамы и папы, участники областных и всероссийских встреч, семинаров и форумов. Им хочется верить: добрых и неравнодушных людей действительно много.