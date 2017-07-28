Два волнительных дня регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» завершены.

В этом году 75 конкурсантов состязались в 14 компетенциях. На семи площадках им помогали более 80 обученных волонтеров. Оценивали мастерство участников 87 экспертов — представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Цель движения «Абилимпикс» — показать, что люди с инвалидностью могут достойно занимать свою нишу на рынке труда. «Наша задача — помочь трудоустроиться всем, кто, несмотря на ограничения в здоровье, хочет трудиться и развиваться профессионально», — разъяснила Надежда Мазуркевич, директор департамента труда и занятости Тюменской области.

В одной из новых компетенций состязались три коллеги — зубные техники стоматологической поликлиники №1. Участницы много лет работают бок о бок и понимают друг друга с одного взгляда. Ирина Анкушева, занявшая второе место, — зубной техник уже с 26-летним стажем, имеет высшую категорию. Она рассказала, что инвалиду не так просто найти работу, поэтому приходится каждый день доказывать свою компетентность и трудиться на одном уровне со здоровыми сотрудниками. Более десяти лет рядом с ней Наталья Каранкевич (победитель состязаний) и Ирина Елишева (третье место). Молодые женщины, чтобы быть конкурентоспособными, сейчас получают образование по специальности. И участие в соревнованиях показало, что они способны на многое. Это подтвердили шесть экспертов, оценивавших их конкурсные работы — коронки, полностью отлитые из металла.

Практикующий психолог Екатерина Уколова, ставшая победителем в своей компетенции, призналась, что долго думала, участвовать ли в чемпионате. В итоге приняла этот вызов как проверку своих сил и способностей. «Протестировала знания и умения по пяти модулям: психологические просвещение, профилактика, консультирование, диагностика и коррекция, — рассказала Екатерина. — Было сложновато, трудоёмко, волнительно, но это того стоило! Главное, я старалась и действовала с энтузиазмом. Теперь знаю, какие моменты недорабатывала, и обязательно их «подтяну».

Александр Фоминцев всегда увлекался спортом, с радостью осваивал какой-то новый вид. Но и с техникой всегда был на ты: ему с легкостью удается что-то собрать, разобрать, отремонтировать. Поэтому решил рискнуть — и выступить в чемпионате за производственный цех «Каскад» Всероссийского общества инвалидов в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования». Не подвел: занял третье место. Теперь молодой человек точно знает, что может проявить себя и в этой сфере деятельности.

В списках призеров регионального чемпионата — 42 человека. У победителей впереди ровно месяц, чтобы подготовиться к состязаниям всероссийского уровня. Наверняка о многих из них мы еще услышим. В прошлом году тюменская команда вернулась с Национального чемпионата «Абилимпикс» с тремя золотыми медалями.