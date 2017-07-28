4 ноября — День народного единства. Как мы знаем из курса истории, 405 лет назад, в 1612 году, войска народного ополчения под руководством нижегородского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов.

Событие для нашей державы необычайно важное — оно символизирует финал Смутного времени. Напомним также, что 4 ноября по православному календарю — празднование иконы Божией Матери «Казанская».

Праздник стал выходным днём. Зато вот уже тринадцатый год 7 ноября мы работаем, а не отдыхаем, как раньше, что продолжает вызывать иногда неоднозначную реакцию. Полного единства в нашей стране, к сожалению, пока не наблюдается. Общество расколото на два лагеря: одна его часть ориентируется на Запад, другая предлагает взять за основу традиционные российские ценности...

Сто лет прошло с момента революционных событий в стране, но до сих пор не утихают отголоски драматического прошлого: потомки «белых» и «красных» не могут прийти к миру и согласию... Мы обратились к нашим читателям с двумя вопросами. Первый: что для них означает 4 ноября, могут они назвать другие, не менее важные исторические события, способные нас сплотить? Второй вопрос для наших респондентов связан с событием культурного масштаба: в Тюмени на месте известного Дома политического просвещения, института марксизма-ленинизма открыт мультимедийный музейный комплекс «Россия — Моя история». Как вы относитесь к этому факту?

Руслан Азалов, юрист, специалист по гражданскому праву:

— Для меня этот «молодой» праздник — прежде всего торжество становления нашей государственности. При царе Иване Грозном о каких-то законах и правовых нормах говорить было нереально: одна опричнина — предел беззакония! А с приходом к власти Михаила Романова воцарился какой-никакой порядок, страна стала цивилизованной, пусть и уступающей Европе в техническом отношении. А ещё у меня 4 ноября вызывает тёплые чувства, связанные с тем, что люди разных национальностей у нас умеют дружить и находить общий язык друг с другом. А так бывает, если мы знаем и любим родную историю и в целом свою страну.

Татьяна Петрова, инженер:

— Я придерживаюсь коммунистических убеждений, для меня праздник не 4, а 7 ноября. Хотя в рядах КПСС я не состояла. Три раза я пыталась в неё вступить, да всё не удавалось. Первый раз, когда работала на заводе, мне велели сагитировать трёх рабочих: мол, тогда и меня примут. Я агитировать никого не стала. Второй раз, уже в НИИ, мне, молодому специалисту, ответили, что в партию принимают сначала кандидатов наук. Ну а в третий раз, на производстве, мне отказали под смешным предлогом: я для их молодой парт­ячейки оказалась «старой» в свои 28 лет. Тем не менее сегодня свой партбилет, будь он у меня, ни за что не выбросила бы. Ну а на второй ваш вопрос отвечу: исторический комплекс нужен, пусть даже и там, где располагался Дом политпросвета.

Саша Минаев, девятиклассник:

— Мой дедушка ругался, что со стены Дома политпросвещения убрали портреты Маркса и Ленина. Дедушка закончил институт марксизма-ленинизма и любит рассказывать, как замечательно жилось в Советском Союзе, там было всё бесплатно. А я больше люблю далёкую историю России, Древней Руси. День единства для меня значит, что простые граждане ради любви к Родине не побоялись столкнуться с хорошо вооружённым противником и победили. Я хочу стать военным и уметь защищать Родину. В новый музей я обязательно ходить буду.

Екатерина Соколова, менеджер:

— Мне кажется, что праздник 4 ноября создан искусственно. Кто-то очень неглупый изящно подобрал соответствующие исторические факты, выстроил их в аккуратную систему. Мы не можем досконально знать, как именно развивались события 400 лет назад, наверняка там много неизвестных нам нюансов. В нашей славной истории немало других знаменательных дат — например, Куликовская битва или Бородинское сражение, заслуживающих не меньшего внимания. Тем не менее праздниками они не являются. Объединит нас, на мой взгляд, не изгнание поляков четырёхвековой давности, а недавние события новейшей истории — Победа в Великой Отечественной войне в 1945 году и создание Бессмерт­ного полка уже в наши дни.

Максим Бражкин, мастер цеха:

— Праздник 4 ноября очень хороший, но ему не хватает пиара. Он не раскручен, и его не все знают. В СССР как было — детишки с садика знали все идеологические празд­ники, разучивали стихи и песни, в школах вечера проводились. Сегодня пропаганда слабо работает, её нужно заставить трудиться в полную силу. Но — только мягко, не грубо (учтём ошибки минувших дней!). Может быть, новый мультимедийный комплекс этому поможет.

Юлия Марченко, пекарь:

— Я не сильна в истории и политике, в музей, о котором вы спрашиваете, выберусь не скоро. Но идея праздника мне близка и понятна: граждане нашей России должны быть вместе. Мне кажется, если мы все будем добросовестно и чест­но выполнять свою работу, то и Отечество наше станет богатым и мощным.

Ольга Синеглазова, историк, музеевед:

— Освобождение Москвы от польских интервентов было слишком давно, чтобы стать символом, объединяющим нашу страну. Тем более что там довольно тёмная история. Есть версия, что Кузьма Минин, наш герой, на самом деле для сбора средств на нужды армии захватил в заложницы жён именитых состоятельных горожан и объявил, что не отпустит, пока их богатые мужья не дадут денег. Цель, мол, оправдывает средства... Я считаю, что в качестве объединяющего праздника можно было бы выбрать день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Творчество великого поэта знает почти весь мир. Лирику Пушкина читают наизусть в Эфиопии, где жили его предки. На современных флэшмобах молодёжь из разных стран декламирует пушкинские стихи — это говорит о многом... Теперь о Доме политпросвещения. Он в советские годы выполнял функцию своеобразного инновационного проекта по просвещению и повышению квалификации и уровня знаний партийных и хозяйственных работников, а также преподавателей вузов. Сегодня это тоже инновационный проект, скорее, по просвещению молодёжи, тех, кто с гаджетами на ты. Это правильно. У меня единственное пожелание: чтобы нашлось место для картинной галереи, для экспозиций произведений художников.

Александр Петрушин, историк, краевед, публицист:

— 4 ноября — самая судьбоносная дата для России. Окончилась Великая Смута. Общество стабилизировалось — преодолён раскол не по указке правителей, а благодаря волеизъявлению народа. Спасено наше Отечество. Злословить по этому поводу, придумывать никогда не существовавшие факты — значит пренебрежительно относиться к родной истории. Ликвидировать недостаток знания и призван новый мультимедийный музейный комплекс, расположившийся в здании бывшего Дома политпросвещения. Я, кстати, сам окончил институт марксизма-ленинизма и ничуть не жалею об этом. Сегодня марксистско-ленинской идеологии нет: между прочим, День согласия и примирения, отмечаемый 7 ноября, и напоминает о том, что красным и белым пора примириться между собой.

Юрий Юхневич, депутат Тюменской областной Думы, член комитета по социальной политике, заместитель руководителя фракции КПРФ:

— 4 ноября для меня не праздник. Красный день календаря для меня 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году отмечаем её 100-летний юбилей. К сожалению, у нас «режут по живому», и у народа этот праздник отобрали. Можно было оставить выходным днём 7 ноября, хотя бы как День согласия и примирения: пусть бы вышли на демонстрацию люди разных политических убеждений: и демократы, и коммунисты. Но этого сделано не было. Я, конечно, знаю про подвиг Минина и Пожарского, но освобождение Москвы вполне можно было праздновать и на три дня позже. По поводу музея — для него лучше было бы построить новое современное здание. Очень надеюсь, что антисоветчины там не будет.

Александр Крупин, депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию, член фракции «Единая Россия», руководитель партийного проекта «Единой России» «Историческая память»:

— Для меня 4 ноября значит очень много, гораздо больше, чем прежний праздник. Именно тогда, в начале семнадцатого века, закончилась многолетняя Смута, сменившая эпоху правления Рюриковичей. Представьте себе царивший в обществе раздрай: государства по сути нет, никто ничем не управляет и никому не подчиняется. Мы знаем, чем кончилось царство Бориса Годунова, Василия Шуйского, Семибоярщины. Каждый тянул «одеяло» в свою сторону; польский король был не прочь отхватить лакомый кусочек, каковым ему казалась наша страна. Возникла вероятность превращения нашей страны из православной в католическую, а то и потери независимости. В этих условиях собирается второе народное ополчение (первое, как мы помним, потерпело неудачу). Что важно: обыкновенный человек, мясник из Нижнего Новгорода Кузьма Минин начинает сбор пожертвований на нужды ополчения и предлагает пожертвовать для спасения Веры и Отечества всем, чем только можно: новомодные вымыслы насчёт того, что были взяты в заложницы жёны богатых горожан, не имеют ничего общего с правдой. Войско под руководством князя Дмитрия Пожарского освобождает от поляков Москву — а дальше собирается Совет, провозглашается на царство юный Михаил Романов, представитель боярской фамилии, меньше всего замеченной в притязаниях на трон...

Сегодня нужно ясно понимать, что формула счастья для России заключается в народном единстве. Грустно, если кто-то не хочет признавать новый праздник, кому-то хочется вновь с помпой отмечать день октябрьского переворота. А ведь коммунистическая идея была самим же народом отвергнута: когда в 1991 году коммунистическую партию запретили, люди не встали на её защиту. Это сейчас, что называется, «задним умом» мы осознаём, что при Советском Союзе было много хорошего сделано. Однако в целом идея построения светлого будущего, надо честно признать, провалилась.

Что касается нового музейного мультимедийного комплекса «Россия — Моя история» в Тюмени на месте Дома политпросвещения — прекрасно, что он построен. К сожалению, далеко не все знают свою родную историю и культуру, принимая за идеал западные образцы и жизненные ценности. Новый проект призван пробел восполнить. Ещё я бы отметил такой момент: было бы очень неплохо, если бы в центре Тюмени вернули улицам старые дореволюционные названия. Топонимика имеет большое значение в восприятии родного края.