«Это не школа, а театр какой-то, цирк!» — так должны ругать учителя традиционной школы учебное заведение нового типа. И они будут абсолютно правы: «Школы будущего», которые Михаил Казиник открывает за границей и в нашей стране, базируются на простом принципе: дети рождены для потрясений, для радости и хороших впечатлений, для лёгкого и радостного знания! Поэтому школа — не тюрьма, не армия и не фабрика. Это театр знаний, место, где дети учатся думать и мыслить неординарно. А классическая музыка раскрывает этот их потенциал.

Тюменцам повезло: Михаил Казиник — известный скрипач, музыкант, культуролог, музыковед открыл в нашем городе вторую в России школу (первая, «Семь ключей», вот уже несколько лет работает в Челябинске), обучение в которой построено по его методике. Это важное событие. Но, пожалуй, самыми знаменательными стали встречи, которые в течение недели наш гость провел с местными педагогами музыки, представителями бизнеса и всеми желающими.

Свои идеи и взгляды Михаил Казиник преподносит широкой аудитории, желая увлечь ими как можно большее количество людей, особенно педагогов. Чтобы достучаться до их сердец, он включает все свое обаяние и превращается в актера. Он так и говорит: его задача — настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки, литературы…

— Всякое великое искусство — это передатчик, а человек, который не настроен на его частоту, — испорченный приемник. Я его ремонтирую.

Никто не станет спорить: Михаил Семенович — прекрасный Мастер, после его «ремонта» не только дети, но и взрослые люди возвращаются домой вдохновленные и настроенные наслаждаться той музыкой, которая еще совсем недавно казалась сложной и далекой. Он легко сокращает это расстояние.

Но «ремонта» можно и избежать, если относиться к дару восприятия искусства бережливо — с детства.

— Мы изначально рождаем гениальных детей! Они не могут быть иными. Вспомните золотое сечение. В зоне золотого сечения — вся наша поэзия и музыка! Мы рождаем детей с золотым сечением. Нам закодировали эту божественную пропорцию. Послушайте! Раз мы рождаем таких детей, значит, они рождены для потрясений. Но не для зубрежки.

Современная школа, по мнению музыканта, давно отошла от самого главного совета античного мира: ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который важно зажечь.

— Об этом мы основательно забыли и стали впихивать в детей физику, химию, математику, литературу, географию… Но нам нужно сделать ребенка счастливым, открыть его душу.

Как это сделать? В первую очередь дети должны иметь возможность слушать классическую музыку (еще лучше — до своего рождения, для этого музыкант подобрал произведения известных композиторов, идеально, по его мнению, подходящие к тому или иному развитию плода).

— Мне в жизни очень повезло: в Швеции меня пригласили стать музыкальным экспертом Нобелевского концерта, — рассказывает Михаил Казиник. — И уже у входа в «Концертхюсет» я встречал лауреатов вопросом: «Кто ваш любимый композитор?» «Мой любимый композитор — Бах, — сказал мне нобелевский лауреат. — Конечно, я люблю Вивальди, конечно, нельзя жить без Моцарта. Но Бах для меня — это мозг, понимаете?!» Почти все (исключения есть, но единицы) так или иначе были связаны с музыкой с детства. Вот почему, когда я веду Нобелевский концерт, всегда говорю: «Дорогие родители, дедушки и бабушки, если вы хотите, чтобы ваши дети сделали первый шаг к Нобелевской премии, учите их не физике, математике или химии, начинайте с музыки!» Все нобелевские открытия случаются не внутри предмета, а на межпредметном уровне. Мышление по-настоящему не конкретно, а абстрактно. Из абстракции рождается конкретное нобелевское открытие. Я подтвердил свою догадку: забудьте мечтать о Нобелевской премии, если вы отличник по всем предметам нашей школы. Почему?

Нынешняя школа находится в состоянии цивилизационного тупика, потому что формирует клиповое сознание. Учитель перестал быть носителем информации, появился интернет. Поэтому он должен поменять свой подход к обучению — необходим комплексный подход в передаче знаний. Нет понимания, что бессмысленно читать историю Англии отдельно от Шекспира и Мильтона, а историю Норвегии — отдельно от Ибсена и Грига. Ибо подлинная история Англии — это Шекспир, а подлинная история Италии — эпоха Возрождения. Школа клипового мышления должна уйти в небытие, нужна школа нового типа, школа будущего, где география — это место, история — это время, а искусство и мысль — наполнение. Это комплексно-волновые уроки, уроки ассоциативного мышления, которые помогут ребенку формировать парадигму мышления.

Но главный предмет — музыка, она меняет взгляд на мир, настраивает мозг, потому что музыка — сестра-близнец математики. Музыка должна пронизывать все образование. Это питательное вещество, в ней все тайны знания, логика и структура. Музыка Баха зашифровала все математические системы. Музыка Моцарта, Гайдна и Бетховена — все структурные системы…

Я уже говорил это, выступая в Совете Федерации: если наша страна при распределении бюджетных средств поставит культуру в приоритет, то мы можем уменьшить суммы на борьбу с преступностью, на здравоохранение и другие статьи. Люди подлинной культуры меньше болеют, через культуру передается вирус доброты, гармонии, и преступность сокращается. И это не просто слова. Я убедился в этом на собственном опыте: в Швеции я провел трехлетний проект в одной из провинций: два раза в год проводил музыкальные встречи с молодежью (100 000 человек). К моим услугам были все оркестры, коллективы, театры… Миллионы шведских крон были потрачены. Каков результат? За три года уровень преступности снизился в 17 раз! Огромное число детей стали писать, рисовать, слушать музыку, открывать для себя другой мир…

Правда, на фоне других детей учеников школы Казиника в Челябинске называют астронавтами.

— Да, это другие дети, они улыбаются, шутят — вместе с учителями. Но когда московская комиссия проверила уровень их интеллекта и полученных знаний, выяснилось, что этот показатель в пять-шесть раз превышает данные передовых специализированных школ. В моей школе ребенка не ругают за опоздание и ничего не пишут в дневник. Это повод для творческого задания: в течение пяти минут сочинить веселый рассказ «Почему я опоздал?» Вы не представляете, что творят дети! Девочка 16-ти лет сказала: «Видит бог, я спешила на урок, но по пути встретила Анну Каренину, и она забросала меня своими проблемами. Вместе мы думали, как ей избежать поезда». А восьмилетний мальчик признался: «Телефон, который будит меня по утрам, все время требует деньги. Я их потратил на смски. Поэтому он мне сегодня не позвонил». Еще одна девочка: «Когда зазвонил будильник, я соскочила и ударилась головой об стену, волосы встали дыбом, и мне пришлось потратить время на восстановление прически». Вот так и формируется парадигма парадоксального мышления! Так рождаются нобелевские лауреаты.

Моя школа — это, как сказал Шекспир про мир, — театр, а мужчины, женщины и дети в нем — актеры. Мы учим ребенка мыслить.

Умение взглянуть на привычные вещи другими глазами, применяя при этом знания из других областей жизни, может помочь и учителю литературы, уверен Михаил Казиник:

— Вы знаете, что долгое время Гоголь не хотел печатать свою поэму «Мертвые души»: он ездил с ней к своим друзьям и знакомым и сам читал им произведение. Чтобы они нахохотались вдоволь, потому что смешного в «Мертвых душах» очень много. Но мы перестали узнавать этот юмор. Послушайте начало поэмы: «В уездный город NN въехала бричка». На этом месте слушатели писателя начинали хохотать. А вы почему не смеетесь? Почему во всех советских и постсоветских школах никто не смеется? Мы теперь не понимаем простой вещи: для того чтобы зашифровать название города, достаточно одной буквы N. А если их две — понятно, что это — Нижний Новгород, конечно. Гоголь шутит как в Одессе, помните анекдот: «Это было в Одессе, на берегу Nского моря…» Первый такой анекдот создал Гоголь. У него каждое предложение — сплошной хохот! Надо просто останавливаться и пояснять. Помните: «Лизонька Манилова училась в благородном пансионе». А в этом пансионе три предмета: хозяйственная часть — вязание кошельков для подарков мужу, второй предмет — игра на фортепьяно для наслаждения слуха мужа, а третий — французский язык для общения с мужем. Но, говорит Гоголь, бывают более современные пансионы: там сначала французский язык, потом фортепьяно и потом уже вязание кошельков… Вы знаете, как в то время хохотали над этими строками?! Потому что шла речь о реформе образования.

А кто из вас писал в школе сочинение на тему «Татьяна — русская душою»? Многие. А вы читали в романе такие слова? У Пушкина этого нет! Там написано так:

Татьяна (русская душою,

Сама не зная, почему)

С ее холодною красою

Любила русскую зиму.

Скажите, есть разница между Татьяной, которая, сама не зная, почему, любила русскую зиму, и Татьяной с русской душою? Татьяна книжки читала английские во французском переводе.

Она по-русски плохо знала,

Журналов наших не читала

И выражалася с трудом

На языке своем родном.

На русском языке она говорила лишь с няней, причем с акцентом. И с Онегиным, и с Ленским, и с маменькой — только по-французски. Добавлю, что французский язык был очень скромным. Русское дворянство говорило на самом примитивном и обиходном французском, и французы всегда смеялись над смесью французского с нижегородским… Разве может быть Татьяна русской душою? Не может человек, у которого молочный язык не русский, быть духовно несущим русскую культуру.

А вы знаете, о чем первые строки «Евгения Онегина»: «Мой дядя самых честных правил…» Это тайное посвящение Крылову: у него есть басня про осла, которому поручили охранять огород. Он так честно старался выполнить указание хозяина, так старался, что уничтожил весь урожай. Он был самых честных правил. То есть «мой дядя — осел». Это знали немногие. И понимали те, кто вдруг открывал басню Крылова и проводил параллели.

…Взять интервью у Михаила Казиника не удалось. Остался у меня один вопрос, который хотелось ему задать: зачем человеку с его статусом лишнее беспокойство с открытием школ в России, с многочисленными семинарами, на которых он тратит столько своей энергии. Спасибо интернету, ответ я все-таки нашла:

— Я не хочу, чтобы моя родная страна лишилась генофонда. А генофонд — это и есть возделывание культуры. Мной движет идея, что я вот такими точечными усилиями смогу оттянуть гибель цивилизации. Это не громкие слова. Мы всем миром эту цивилизацию уничтожаем. И Россия это делает семимильными шагами. Иногда мне кажется, что делается это намеренно. Когда все уже было готово к тому, чтобы открыть «Школу будущего» в Москве, чиновники в несколько раз подняли цену на аренду помещения. И тех денег, которые были уже собраны, стало ни на что не хватать. А Лукашенко вообще открыто заявил, что нечего делать вид, будто мы должны воспитывать музыкантов, мы должны воспитывать трактористов. И закрыл все специальные школы искусств, школы с углубленным изучением языков и так далее в Белоруссии. Понятно почему: вне культуры, вне духа люди — рабы, они более управляемы.

Я убежден в том, что есть два мира. В первом никогда не будет достаточно денег, квадратных метров, рыбок в пруду и так далее. А второй мир — это мир духа, в котором человек предстает перед высотой, его сотворившей в том подлинном человеческом виде. Сегодня этой высоты почти нет, она подменена массой всевозможных понятий. Но я знаю, что в этом втором мире люди могут почувствовать гармонию и счастье, радость общения друг с другом, радость владения прекрасной музыкой и прекрасным языком, тайными знаками культуры, которая только и ждет обращения к ней. Ведь это самое значительное, самое лучшее, что накоплено человечеством веками.