Сегодня мы познакомим читателей «Тюменских известий» с Десиславом Христовым, человеком из ностальгически близкой Болгарии. В России он прожил уже больше двух лет.

— Десислав, насколько я знаю, ты жил и работал в разных странах…

— Я отучился в медицинском колледже по специальности «Кинезиотерапия, физиотерапия и массаж». Работал в отелях и медицинских центрах, даже в реанимационном отделении больницы. Был опыт работы в Испании, Ирландии, Кувейте, Норвегии...

Для мигранта, конечно, трудна жизнь в другой стране. Например, в Ирландии очень трепетно относятся к своим, поэтому неохотно отдают рабочие места ино­странцам. Соответственно и отношение к мигрантам прохладное. Существует маленькая дискриминация. Они предпочитают своих, я сильно это чувствовал, поэтому и уехал.

В Кувейте местные любят белых, я имею в виду людей европейской расы. Богатые люди хвастают: смотрите, у меня работает белый! Это напрягало. Тем более когда работаешь, стараешься соответствовать европейскому стандарту, а в ответ получаешь: «я заплатил — и ты будешь делать так, как мне нравится».

Испанцы, как мне показалось, похожи на болгар: так же радушны и теплы в общении. Русских я вообще считаю братьями. У наших стран много общего: родственные языки, советское прошлое. Мой папа увлекается историей, и мы изучали историю взаимоотношений России и Болгарии. Мы действительно братья. Хотя, думаю, русские более эмоциональные по сравнению с болгарами.

— Почему ты решил приехать в Россию? И знал ли до приезда русский язык?

— Вначале была история любви, в подробности которой не хотелось бы вдаваться. Я хотел жить и работать в России. Разослал свое резюме по всей России: Москва, Питер, Волгоград, Владивосток, даже на Камчатку. А одна моя клиентка дала мне контакты медицинского центра, в котором нужен такой специалист, как я. Мы пообщались по интернету, а потом я приехал и показал, что умею. Затем была целая эпопея с документами — оказалось, устроиться на работу очень трудно. Много раз летал туда-обратно, потому что выяснялось, что нужны еще какие-то справки. Ну, вы прекрасно сами знаете, как это бывает…

Учить русский было легко, потому что он родственен болгарскому языку. Кроме того, я родился в городе Бургасе, а это Солнечный берег, море и четыре месяца в году туристы. Я легко схватываю язык, особенно когда много общаюсь. Кроме родного я знаю английский, норвежский, испанский… и три слова по-арабски. Кстати, моя сестра знает семь языков.

— Какими тремя словами ты бы описал город Тюмень?

— Очень интересный город, я такого холода еще не встречал. Я видел людей всех национальностей, и могу сказать, что многое зависит от климата. У вас климат очень суровый, что зачастую провоцирует плохое настроение. Я это не сразу понял. Когда ты улыбаешься незнакомым людям, они считают это подозрительным. Думают, наверное: «Такой холод, а ты улыбаешься? Что-то хочешь?» Я воспринимаю улыбку как язык души. Улыбаясь, я говорю: мне приятно тебя видеть, я открыт, я делюсь с тобой своей положительной энергией. Когда люди улыбаются друг другу — происходит круговорот энергии. Тюмень — уникальный город, потому что люди в таком холоде живут. А еще он чистый, особенно зимой.

— Ты планируешь остаться в Тюмени? А как же родители, семья?

— У нас говорят: там, где твоя работа, там твой дом. Я, конечно, космополитичный человек, и планета большая… Но уезжать не планирую. Я сравниваю Россию и Болгарию — и вижу разный подход. У вас принято часто встречаться с семьей, держаться друг за друга. Я предполагаю, это связано тоже с холодным климатом. Люди хотят человеческого тепла. У нас не так: в 18 лет родители говорят — идти работай и снимай квартиру.

Здесь же я нашел людей с такими же интересами и таких же увлеченных работой, как и я. Я освоил новый вид терапии, результаты которой меня поразили и воодушевили. После курса мои пациенты становились новыми людьми, потому что у них уходили боли.

Кстати, в России медицина активно развивается, есть чему учиться, есть куда расти. Здесь отличные специалисты и возможность профессиональной реализации. В Болгарии основа всего — туризм, поэтому востребованы спа- и релакс-процедуры. Это ограничивает: ты же знаешь, что этого клиента можешь никогда больше не увидеть.

— Что тебе не нравится в Тюмени?

— Меня во многих местах обманывали. Я не умею торговаться — сколько сказали, столько и заплатил. А потом мои друзья возмущаются, что меня обманули. Я понимаю, что все хотят заработать, и не обижаюсь.

Я был в шоке из-за ситуации, которая произошла однажды в супермаркете. Я видел, как жена била своего мужа. «Ты где был? Я жду тебя весь день!» — кричала она и лупила его сумкой. Он уворачивался как мог и все время извинялся. Причем жена здоровее и крупнее мужа.

Я воспринимаю улыбку как язык души.

— А что бы ты хотел изменить в Тюмени, если бы, допустим, был мэром?

— Я бы каждого тюменца отправил в Болгарию, чтобы расслабился, отдохнул и начинал улыбаться. На целое лето! У вас много людей, которые только и делают, что работают без отдыха, а это огромный стресс для человека. Надо уметь расслабляться, заниматься спортом. Я, например, люблю плавание. Когда в Тюмени был мировой чемпионат по зимнему плаванию, я тоже участвовал, плыл в эстафете на 25 метров. Еще я там встретился с земляком, семикратным чемпионом Петырем Стойчевым. Мне нравится, что Тюмень бурно развивается и много спортивных мероприятий мирового уровня.

— А мечта у тебя есть?

— Есть. Я хотел бы искупаться в Северном Ледовитом океане. Желательно рядом с айсбергом…