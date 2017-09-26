Женщины пенсионного возраста и многодетные мамы смогут укрепить здоровье по методике спринг-эластика. Такую благотворительную программу предлагает Наталья Грачёва, руководитель направления по работе с социально незащищёнными категориями населения организации «Спринг-Эластика».

Благотворительный проект по восстановлению и сохранению здоровья называется «Спорт без границ». Женщины смогут не только улучшить самочувствие, но и продолжать заниматься гимнастикой дома самостоятельно. Идея создания оздоровительного центра для женщин незащищенных категорий пришла к Наталье еще в 2014 году, когда она познакомилась с новой методикой оздоровления и получила дополнительное образование инструктора. Около четырех лет Наталья Александровна вела занятия по спринг-эластике для всех желающих в Тарманах. Социальная группа «Здоровье» появилась в 2015 году. Интерес к занятиям с тех пор так возрос, что зал перестал вмещать всех желающих.

Наталья Грачева долгое время координировала социальную работу на приходе храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», руководила гуманитарным центром социальной помощи для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Как член общества трезвости продолжает оказывать помощь людям, зависимым от алкоголя и наркотиков. В данный момент плотно занимается проектом по созданию пункта обогрева для бездомных. И, конечно же, развивает любимое спортивное направление.

С женщинами, которым нужна особая поддержка, готовы работать три инструктора. Все с высшим образованием, с горящими сердцами. У организации «Спринг-Эластика» недавно появилось помещение на 280 квадратов. Собственники дома в самом центре города пошли навстречу и любезно согласились предоставить место для занятий в безвозмездное пользование на долгий период. Но пока оно в таком плачевном состоянии, что, по подсчетам специалистов, на его восстановление и оснащение специальным оборудованием необходимо порядка 4 миллионов рублей. Организаторы ищут благотворителей, которые могут помочь с ремонтом, чтобы открылся полноценный оздоровительный центр для женщин незащищенных категорий.

Вопросы о проекте «Спорт без границ» можно задать Наталье Александровне по телефону 8-904-490-34-07.