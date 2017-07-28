В День народного единства в Тюмени было развёрнуто несколько уличных праздничных площадок.

Одной из первых открылась площадка возле мультимедийного парка «Россия — моя история», расположенный по адресу: улица Орджоникидзе, 47. Уже в полдень на импровизированной сцене выступили первые артисты. Они исполняли патриотические и народные композиции. Горожане, оказавшиеся днем в этой части Тюмени, могли не только насладиться творчеством. Многие стремились попасть внутрь мультимедийного парка и познакомиться с экспозициями. Неудивительно, ведь объект был торжественно открыт всего за пару дней до праздника.

Ну, а центральная площадка празднования Дня народного единства развернулась на Цветном бульваре. Красочное выступление здесь стартовало в 14 часов. Первыми на сцену вышли танцевальные коллективы. Сменяя друг друга, они продемонстрировали всю разнообразную палитру национальных танцев, представители которых проживают в Тюменской области.

Также пришедшие могли насладиться исполнением композиции музыкантами Тюменского духового оркестра. Они исполнили старинный марш «Триумф победителей», марш «Прощание славянки» и другие композиции. В рамках концерта для всех был организован настоящий показ мод. Дефиле прошло в национальных костюмах. Ярким моментом стал и массовый запуск шаров, повторяющих цвет российского триколора.

Отметим, что праздничную площадку посетили не только обычные горожане. На Цветном бульваре можно было увидеть и депутатов Тюменской областной Думы. В их числе был первый заместитель председателя регионального парламента, секретарь областного отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

— День народного единства символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Во все времена единение было, есть и будет для нашей страны главной национальной ценностью и в политическом, и в духовном плане! 4 ноября — праздник нашей общей истории, истории народа, который создал единую и сильную страну и защитил это государство от внешних врагов. У нас всех общее историческое прошлое и большое будущее, своим трудом мы вносим вклад в развитие страны и области, — сказал Андрей Викторович.