День народного единства для 35 наших земляков начался с торжественной церемонии вручения государственных наград.

Официальное мероприятие прошло утром 4 ноября в стенах большого зала правительства Тюменской области. Награды федерального уровня, а также областные и ведомственные знаки отличия участники церемонии получили из рук губернатора Владимира Якушева. В приветственной речи глава региона отметил, что День народного единства — важный государственный праздник, который стал объединяющим символом, напоминанием о неразрывной связи настоящего и будущего страны с ее историей и роли каждого гражданина в судьбе своего Отечества. «Любовь к Отчизне — мощная сила. Она объединяет нас, помогает преображать жизнь и открывать новые горизонты», — отметил Владимир Владимирович.

Открыли церемонию многодетные родители, получившие медали ордена «Родительская слава». Сергей Петрович и Ирина Васильевна Шестаковы из Ярковского района воспитывают шестерых детей. У других лауреатов — Александра Михайловича и Ольги Николаевны Ануфриевой из Бердюжского района — четыре ребенка.

Череду вручения федеральных наград продолжила учитель русского языка и литературы тюменской общеобразовательной школы № 70 Галина Синицына. Ей присуждено звание заслуженного учителя Российской Федерации. Не остались незамеченными трудовые успехи строителей мостов и развязок.

Сразу три сотрудника предприятия «Мостострой-11» были удостоены благодарностей министра транспорта РФ — машинист автокрана Сергей Чернов, машинист копра Николай Королев и начальник участка Алексей Покалюкин.

Также немало людей в этот день получили областные награды — благодарности и почетные грамоты губернатора. Отдельной строкой стоит отметить сотрудников МЧС, которые были награждены за успешную ликвидацию последствий паводка в мае 2017 года. В их числе водители пожарных автомобилей Владимир Гультяев, Владимир Романов, Михаил Быструшкин, Александр Кайгородов, Владимир Клепиков и Александр Серебряков.

— Церемония вручения наград — замечательная возможность отметить людей, которые внесли вклад в развитие региона и всего российского государства. В списке награжденных — наши земляки, проявившие героизм. Те, кто трудится на своем месте честно, профессионально и с самоотдачей. Те, кто сделал многое в развитии института семьи и воспитании детей. Замечательно, что у нас в регионе во всех отраслях и сферах жизни есть люди, на которых можно и нужно равняться. Это вселяет уверенность в дальнейшем успешном развитии нашего общего дома — Тюменской области! — отметил Владимир Якушев.