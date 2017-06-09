Избирательная комиссия Тюменской области и региональный департамент социального развития заключили соглашение о взаимодействии.

Главная цель документа — сделать выборы доступными для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Проверку делом соглашение пройдет уже при подготовке и проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2018 года.

Игорь Халин, председатель облизбиркома, сообщил, что избирательная комиссия уделяла и уделяет серьезное внимание работе с людьми, имеющими ограничения по здоровью.

Изменения в российском и областном законодательстве также говорят о повышенном внимании к этому вопросу. По словам Халина, красной нитью проходит мысль о том, что должны быть гарантированы избирательные права лиц с ограниченными возможностями.

В первую очередь речь идет о таких категориях, как слабовидящие и слепые, слабослышащие, граждане с поражением опорно-двигательного аппарата.

Одна из процедур, предусмотренных законодательством, — подписание соглашения с органами социальной защиты. Соглашение, заключенное между избиркомом и департаментом, имеет бессрочный характер. Оно будет действовать и на ближайших, и на всех последующих выборах.

Это, уверяет Игорь Николаевич, не просто декларация о намерениях, а конкретный план взаимодействия, который имеет сугубо практический характер и комплексный подход. В соглашении учтены все стадии избирательной кампании — от подготовки до оглашения результатов и доведения этой информации до граждан.

Кстати, на информировании людей делается особый акцент и с учетом индивидуального подхода к каждой из категорий «особых» избирателей.

Также предусмотрены серьезные мероприятия по мониторингу доступности выборов для инвалидов. Оснащены ли участки пандусами, кнопками вызова персонала, другим специальным оборудованием…

На большую помощь специалистов департамента социального развития в областном избиркоме рассчитывают и непосредственно в день выборов.

Ольга Кузнечевских, заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области, напомнила, что сегодня в регионе реализуются мероприятия по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Избирательное право — это тоже важнейший момент. Поэтому важно обеспечить возможность участия инвалидов в выборах.

В этой связи перед департаментом стоит задача обеспечить физическое участие людей с ограничениями здоровья в голосовании. Не менее серьезный момент — безопасность особых избирателей, в том числе информационная.