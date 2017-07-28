Макар Леонтьевич ПАШИН вчера отметил вековой юбилей!

Он родился 7 ноября 1917 года в деревне Собинская Коми АССР. В ряды Красной армии призван 1 сентября 1938 года. Участвовал в войне с Японией в составе 2-й Краснознамённой Дальневосточной армии на Дальневосточном фронте, стрелок-пограничник, помощник командира взвода. Демобилизовавшись в ноябре 1945-го, работал финансистом в Тюменском областном финансовом отделе, вышел на пенсию с должности начальника отдела по налогам и сборам. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Тюмени.

Юрий Маркович ЛУКОВСКИЙ родился 7 ноября 1921 года на станции Заводоуковская. В 1934 году семья переехала в город Щучинск Казахской ССР. В марте 1941 года был призван в Красную армию и направлен в только что сформированный танковый полк башенным стрелком танка БТ-7. Боевое крещение получил под Каунасом в первый же день начала войны. Воевал под Старой Руссой, участвовал в жесточайших боях Орловско-Курской операции, форсировал Днепр, освобождал Украину, Молдавию, победу встретил в Болгарии. Из наградного листа: «В наступательных боях на правом берегу реки Днепр т. Луковский показал образец мужества и отваги, командуя орудием, геройски выполнял все порученные ему командованием боевые задачи. 24.X.43г. пехота противника при поддержке танков и авиации контратаковала боевые порядки наших частей. Подпустив противника на близкое расстояние, т. Луковский открыл огонь из орудия. В этом бою он из своего орудия подбил самоходное орудие «Фердинанд» и уничтожил до взвода солдат и офицеров противника». (За этот подвиг он был представлен к ордену Ленина, но награждён орденом Красной Звезды). После войны, в 1948 году поступил учиться в Свердловский техникум железнодорожного транспорта и окончил его в 1950-м. Работал на железнодорожном транспорте в Свердловске, Серове, Тюмени. С 1965 года почти вся последующая трудовая биография связана с Главтюменьнефтегазстроем, с 1970 года — начальник транспортного управления этого главка. Много лет возглавлял ветеранскую организацию Центрального района города Тюмени и сейчас продолжает участвовать в общественной деятельности. Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими многочисленными наградами, в том числе за трудовые успехи. Имеет звания «Заслуженный нефтегазостроитель», «Почётный работник Миннефтегазстроя» и другие. Живёт в Тюмени.