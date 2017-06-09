В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом.

Тюменская областная Дума проводит публичные слушания по проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Напомним, в соответствии с законом «О бюджетном процессе в Тюменской области» документ размещен на официальном портале Тюменской областной Думы и на официальном портале органов исполнительной власти региона в разделе «Бюджет для граждан».

Уже поступают первые вопросы от жителей области.

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории региона, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Комментируя это ежегодное и традиционное событие, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы Дмитрий Горицкий отметил, что перед регионом стоят две основные задачи.

«Первая – выполнение социальных обязательств, повышение доходов населения, вторая – создание условий для устойчивого экономического роста, привлечение дополнительных бюджетных ресурсов. При любой экономической конъюнктуре социальные обязательства должны быть исполнены. Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены», – подчеркнул председатель профильного комитета, депутат Горицкий.

Мотивированные вопросы и предложения к проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» можно направить в период до 8 ноября 2017 года в письменном виде в Тюменскую областную Думу по адресу: 625018, г. Тюмень, ул. Республики, 52, или в электронном виде через официальный портал Тюменской областной Думы.

Для подготовки ответов по результатам рассмотрения поступивших вопросов необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении законопроекта.