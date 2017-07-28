В Югре массовыми мероприятиями отметили День народного единства.

В окружной столице на Центральной площади состоялся торжественный митинг. Земляков поздравили губернатор округа Наталья Комарова, председатель Думы Югры Борис Хохряков, политики, деятели культуры, спортсмены, общественники. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Свое единство югорчане продемонстрировали, собравшись в большой «Хоровод дружбы». Вместе с жителями Ханты-Мансийска в нем поучаствовала и губернатор Югры Наталья Комарова.

В рамках празднования Дня народного единства в автономном округе состоялось около шестисот различных мероприятий — местного, регионального и всероссийского уровней, в том числе «Ночь искусств», «Большой этнографический диктант», фестиваль «Наша география» и другие.