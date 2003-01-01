Всего 3 дня осталось до объявления победителя очередного всероссийского конкурса «Народный участковый».

У тюменцев еще есть возможность помочь своему земляку подняться выше в итоговом конкурсном зачете. УМВД России по Тюменской области представляет участковый из Ялуторовска Вячеслав Нохрин, который уже успешно преодолел два этапа пути — отбор в подразделениях и региональный тур.

Майор полиции Вячеслав Нохрин служит в органах внутренних дел уже 17 лет, имеет награды. В конкурсе ему противостоят победители региональных этапов всех регионов Российской Федерации. 10 ноября закончится голосование. А 20 ноября состоится торжественная церемония награждения лучшего народного участкового, которого ждет главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот».

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться, это возможно сделать и с помощью соцсетей. Для этого нужно зайти в раздел «Меню сайта», который находится в верхнем левом углу на главной странице сайта «КП», и перейти на страницу конкурса (http://www.kp.ru/daily/26750/3780121).