Столетнюю годовщину Октябрьской революции 1917 года тюменские коммунисты отметили демонстрацией и митингом, совместив оба события.

Массовое шествие и митинг в центре города завершили череду мероприятий по празднованию векового юбилея Октябрьской революции, проходивших в Тюмени в течение года.

Под звуки советских маршей в исполнении духового оркестра участники шествия прошагали от здания Тюменского технопарка до Центральной площади по перекрытой для движения улице Республики. Демонстрация проходила под флагами Коммунистической партии РФ, РКРП-КПСС, РОТ-ФРОНТ и других объединений левого толка. Как ранее сообщалось, заявка была подана на полторы тысячи человек.

Митинг традиционно состоялся у подножия памятника идеологу Октябрьской революции. Его открыла депутат Тюменской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева строками из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Она поздравила всех с важной датой и отметила, что российские коммунисты гордятся своей историей и достижениями советской эпохи. С трибуны также прозвучали поздравления лидеров других коммунистических объединений, а также стихи, посвященные Октябрьской революции.