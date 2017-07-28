Второй год подряд в День народного единства в России и странах ближнего зарубежья проходит акция «Большой этнографический диктант».

В прошлом году его писали 90 тысяч человек на 800 площадках России. В этом году было организовано 2600 площадок. Общее количество участников еще подсчитывается.

Среди рекордсменов по количеству площадок оказались Москва, Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Пермский край. В областном центре этнографический диктант писали в библиотеках, Тюменской областной Думе и белом зале ТюмГУ.

Международная просветительская акция была организована для того, чтобы оценить уровень этно­графической грамотности населения. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

…Перед началом тестирования в Тюменской областной Думе нам удалось побеседовать с некоторыми участниками акции:

— Про диктант я узнал от сотрудников областного комитета по делам национальностей, — поделился с нами Азат из Духовного управления мусульман Тюменской области, — стало интересно, захотелось проверить свои знания о культуре и обычаях народов России. В нашей семье чтут национальные традиции татар, мы отмечаем мусульманские праздники, держим пост. Надеюсь, этот диктант поможет мне больше узнать о традициях других национальностей, проживающих в нашей стране.

— Об акции я узнала от своих коллег из миссии христиан веры евангельской, — рассказывает Анастасия, студентка ТИУ, — думаю, смогу ответить на вопросы диктанта. А на которые не смогу — почитаю ответы уже после диктанта, думаю, это будет мне полезно.

— Информацию о диктанте я нашла в интернете, — говорит наша следующая собеседница Гузель, юрист. — Стало любопытно. Тотальный диктант я уже писала, а тут вопросы на тему народностей, населяющих Россию. Традиции своего народа, башкир, я знаю достаточно хорошо, было бы интересно с помощью диктанта открыть для себя многонациональный мир России.

От имени депутатского корпуса участников этнографического диктанта приветствовал первый заместитель Тюменской областной Думы Виктор Рейн:

— Сегодня в большом зале областной Думы собрались депутаты, члены Общественной молодежной палаты, представители религиозных и общественных организаций, журналисты. Мы будем писать диктант вместе с другими субъектами Российской Федерации. С его помощью мы узнаем больше об истории становления нашей страны. В добрый путь!

…За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов — одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Часть вопросов была посвящена национальностям и их обычаям, некоторые касались темы Великой Отечественной войны, были вопросы и об основном законе РФ. Жителям нашей области, полагаю, было просто справиться с вопросами об обычаях татар, селькупов, хантов, манси и ненцев, населяющих наш регион. Труднее оказалось отвечать на вопросы федерального уровня, но все они оказались очень познавательными.

…По окончании диктанта его участники в Тюменской областной Думе получили поздравительную открытку с Днем народного единства от главы региона Владимира Якушева.