14 ноября 2017 года в 16-00 в Общественной палате Тюменской области пройдут публичные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города Тюмени.

Вопрос создания лесопаркового зеленого пояса действительно важный. Это отметила председатель комитета по экономической политике и природопользованию областной Думы Инна Лосева. «Проделана серьезная работа. При Общественной палате была создана временная комиссия, которая работала над этим вопросом совместно с органами власти региона. Главная задача, которая стояла перед нами, — определить площадь и границы лесопаркового пояса вокруг Тюмени», — рассказала Лосева.

По словам Лосевой, первый этап по созданию зеленого пояса преодолен. «Около 67 000 гектаров площадь лесопаркового зеленого пояса, которую определили в ходе работы комиссии. Теперь должны пройти публичные слушания, этот вопрос выносится на общественное обсуждение, которое пройдет 14 ноября в Общественной палате Тюменской области. Все те, кому небезразлична эта тема, для кого вопросы экологии являются приоритетными, могут прийти и высказать свое мнение. После чего ходатайство Общественной палаты будет передано в областной парламент», — отметила законодатель.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев напомнил, что ходатайство поступило от общественной организации «Зеленая планета». «Мы начали работать в этом направлении, однако оказалось, что необходимо еще доработать этот вопрос. Была создана временная комиссия, которую возглавил председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов. В итоге согласованных действий с органами власти региона мы нашли приемлемое решение», — отметил он.

По словам Альберта Фахрутдинова, у нас в регионе в этом направлении сделано действительно много. «Создание лесопаркового зеленого пояса позволит сохранить природные леса и создать инфраструктуру для отдыха горожан. Если наше общее дело увенчается успехом, мы будем полностью удовлетворены. Ну а в следующем году будем ставить новые цели и совместно с законодательной и исполнительной властью региона их решать», — резюмировал Фахрутдинов.

Стоит отметить, что вопрос создания лесопаркового зеленого пояса рассматривают во многих регионах страны. «По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, около 50 субъектов также работают в этом направлении. 17 из которых, также как и мы, преодолели первый этап — внесли ходатайства на рассмотрение в Общественные палаты, определили площадь и границы зеленого пояса», — подчеркнула Инна Лосева.

Глава комитета по экономической политике и природопользованию напомнила, что изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», касающиеся создания «зеленых поясов», приняты в 2016 году. «Этот закон сначала был направлен на создание лесопаркового зеленого пояса только вокруг Москвы. Однако депутаты Госдумы от регионов посчитали, что такой закон необходим для всех субъектов РФ. С 1 января 2017 года появилась возможность создания лесопаркового пояса вокруг городов. «Зеленые пояса» должны выполнять функцию «зеленых легких» для наших территорий. Немаловажно, что те границы, которые определены, уменьшить нельзя, а вот увеличить можно. Это действительно важно», — уточнила законодатель.