В «Ангажементе» давали спектакль по пьесе Александра Островского «Не всё коту масленица». Зал был переполнен — не пустовали даже откидные сидушки. Ни один человек не покинул театр. Администраторы за этим пристально следят, поскольку показатель серьёзный! Зрители с живым интересом наблюдали за тем, что происходило на сцене, а потом стоя аплодировали артистам. Режиссёр после премьеры был смущён, перебирал в голове недочёты. В конце концов махнул рукой: спектакль, как машина, должен обкататься. Есть фундамент. Будет и развитие.

Автор постановки — народный артист России Владимир Орёл. Совсем недавно он представил в родном Тюменском драматическом театре комедию «Мирандолина». И, не дав себе расслабиться, немедленно приступил к работе на сцене «молодёжки». Говорит, что давно хотел что-нибудь совершить в «Ангажементе», который носит имя его друга и своего создателя Виктора Загоруйко.

Ожидание премьеры проходило на нервах. Ведь Орёл сразу заявил, что пьесу препарировать не будет, поставит так, как в 1871 году её задумал драматург. Такой несовременный подход к классическому материалу сегодня настораживает почище самых смелых театральных экспериментов. А ну как зритель задохнётся от «нафталина»?

И вот, пожалуйста: не задохнулся, а, наоборот, посвежевшим ушёл

с премьеры. В чём секрет?

Банальность скажу: классика не стареет. На эту тему рассуждают много и с удовольствием проводят параллели. И вы их найдёте легко, перечитав пьесу. Самая очевидная — богатый купец Ахов не сомневается, что деньги решают всё, и всякий, кому хоть сколько-то перепало из его мошны, должен ему до земли кланяться. Конечно, современные толстосумы предпочитают, чтобы их капризное самолюбие бодрили более изящными способами. Но суть-то остаётся прежней, разница лишь в исполнении. Нынешние Аховы так же, как и их предшественники, считают, что любовь можно купить, ослепив объект внимания дорогими подношениями. И матери, желающие благополучия своим дочерям, рассуждают примерно в одном ключе с купеческой вдовой Кругловой: не в деньгах счастье, но и среди бедных почему-то счастливых не видать. Соперничество между деньгами и чувствами всегда актуально. Мораль в пьесе прорисована чётко — богатство наделяет своего обладателя властью лишь над теми, кто готов унижаться ради денег. Вот и смотрим мы на героев XIX века, а ищем в них себя. И хочется так же, как Ипполит, осмелеть до нужной степени, перестать вертеть хвостом перед всемогущими Аховыми да вздохнуть свободно. Так, чтобы Аховы эти протрезвели (ну, хоть на миг!), чтобы, как Ермил Зотыч, созданный Островским, растерялись и даже запаниковали. По правде говоря, рассчитывать на это смешно. Но именно поэтому зритель и ликует, когда Круглова осаживает Ахова, говоря финальную фразу: «Не всё коту масленица, бывает и великий пост». Так тебе и надо, гад!

Роль «гада» досталась заслуженному артисту России Алексею Шлямину. Сложно себе представить, кому бы из ангажементовцев она пришлась настолько впору. Шлямин в личине Ахова чувствует себя как рыба в воде. И публика искренне желает его герою краха. Значит, он задевает за живое. При этом персонаж у артиста получился весьма обаятельным. И эта краска оправданна. Общество любит симпатичных негодяев. Прежде чем такой негодяй потерпит неудачу, нам приятно полюбоваться на него, снисходительно покачать головой, повздыхать: «Как деньги-то людей портят…» Словом, Шлямин, создав такой образ, подарил зрителям массу отрадных эмоций.

— Я взял не самую сложную пьесу Островского, — заметил после премьеры Владимир Орёл. — Хотя умный человек сейчас послушает меня и скажет: «Какой самонадеянный!» Но я знал, как делать этот спектакль. Советом мне помогал художник Алексей Паненков. У него хорошо развито режиссёрское мышление. Так что я за ним как за каменной стеной был. Мы не замахивались ни на какие спецэффекты, поскольку ограничены в средствах. Да и пьеса-то актёрская. Если актёр не убедит, никакие фокусы не помогут. Получится просто шоу. А Шлямин убеждает, доносит суть пьесы. Он — стержень, который держит весь спектакль.

Владимир Васильевич вообще доволен игрой артистов «Ангажемента». Он хвалит молодую актрису Ирину Краснову, исполняющую роль Агнии, и Надежду Емельянову, которую пригласил на роль ключницы Феоны.

— Смотрю на их работу и даже не хочу вмешиваться, — признаётся. — Пусть спектакль живёт!