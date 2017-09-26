Комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом признала виновными Александра Легкова и Евгения Белова в нарушениях антидопингового регламента. Спортивные чиновники аннулировали результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи и отстранили от участия во всех последующих Белых играх. При этом комиссия во всеуслышание не назвала ни одного доказательства вины спортсменов, а ещё успела потрепать им нервы переносами сроков своих решений.

1 ноября тюменец Евгений Белов и югорчанин Александр Легков должны были восстановить свой статус действующих атлетов и полностью вернуться в большой спорт после отстранения, связанного с неординарным допинговым докладом Ричарда Макларена. Однако вместо этого лыжники вновь вынуждены были ждать решения международных спортивных инстанций, которые максимально затягивали процесс, вплоть до старта нового международного сезона, в попытках найти хотя бы какие-нибудь доказательства вины.

Ранее мы сообщали, что Международный арбитражный суд в Лозанне на сентябрьском заседании оставил срок отстранения российских лыжников без изменения — с декабря 2016 года по 31 октября 2017 года. Была, впрочем, в вердикте и оговорка: в случае если дальнейшие расследования не приведут к появлению новых фактов и доказательств. Единственным обвинением в сторону наших спортсменов были некие царапины на пробирках с допинг-пробами, что эксперты трактовали как попытки вскрытия. Были ли они? Кто этим занимался? Как к этому процессу причастны спортсмены? Утвердительно и доказательно ответить ни на один из этих вопросов никто из иностранных экспертов не мог.

30 октября всё в том же швейцарском городе состоялось заседание комиссии Международного олимпийского комитета, посвященное расследованию дел российских лыжников. Мероприятие длилось аж 10 часов, однако, как сообщают первоисточники, на нем так и не было озвучено ни одно доказательство личной вины хотя бы кого-то из шести отстраненных россиян. А наряду с Легковым и Беловым в список попали югорчанка Евгения Шаповалова и представители других регионов Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и Юлия Иванова. Спортивные функционеры вновь уделяли большее внимание разговорам о несовершенстве антидопинговой системы в России в целом.

Несмотря на вышеназванные обстоятельства и долгие разговоры, в день заседания комиссия не дала никакого внятного ответа по дальнейшей судьбе российских атлетов. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которые она озвучила журналистам на выходе после окончания совещания, короткое резюмирующее решение обещали вынести до конца следующей недели, то есть до 12 ноября включительно.

Однако тем временем, как большинство заинтересованных перешли в режим ожидания,

1 ноября вечером неожиданно грянула сенсация. Комиссия во главе с Денисом Освальдом огласила свое решение раньше обещанных сроков. В нем сообщается, что Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными. Все результаты их гонок на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи аннулируются. В том числе уходит в небытие и эстафетный успех мужской сборной на Белой олимпиаде. Легков и Белов пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх.

Как сообщают официальные источники, факты вины спортсменов по-прежнему не названы. Адвокаты спортсменов и представители Федерации лыжных гонок России готовятся подавать апелляции, чтобы защитить честь своих спортсменов. Попутно в полный голос раздаются опасения по поводу возможности участия в Олимпийских играх 2018 года всей сборной России по лыжным гонкам.

Тем временем до начала международного сезона 2017-2018 остается все меньше времени. Первый старт в рамках Кубка мира состоится уже 24 ноября.

Александр Легков:

— Мне потребовалось много времени, чтобы подобрать слова, чтобы описать, что я чувствую. Последние несколько дней я ничего не сообщал СМИ, моим поклонникам и всем остальным спортсменам, потому что был потрясен — не только из-за решения по этому вопросу, но и из-за обстоятельств. Я не хочу извиняться, и я не хочу защищаться, но объясню.

20 лет я шел к тому, чтобы завоевать медаль на Олимпийских играх. В последние годы меня проверяли допинг-офицеры более 150 раз, и я был «чист». Я проходил тесты не в Москве или в Сочи, а в Кельне, Лозанне, Дрездене. С 2011 года я готовился с командой тренеров из Швейцарии и Германии. Я благодарен, что они поддерживали меня и по-прежнему доверяют мне. Только благодаря их поддержке я улучшил свои результаты.

В 2014 году я большую часть времени находился не в России. Все мои соперники это знают. В то время, когда по обвинению МОК я якобы употреблял коктейль Родченкова, я вообще постоянно находился в Европе и прошел там 19 допинг-тестов в Лозанне, Кельне и Дрездене. Все вещества, из которых был разработан так называемый коктейль, известны. Ничего там особенного нет. Так что если бы я использовал его, то тесты бы это выявили. До сих пор я не видел показания свидетелей, в котором человек заявляет, что он предлагал мне улучшающие результаты препараты или что у меня брали нерегулярно чистую мочу. Даже профессор Макларен не утверждал о каком-то конкретном спортсмене.

Единственное, чего я хочу, это справедливого разбирательства моего дела в Спортивном арбитражном суде, или в Федеральном суде Швейцарии, или в Европейском суде. Моя медаль чиста. И я буду бороться.

Евгений Белов:

— Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог, что такая ситуация меня коснется, потому что я всегда был против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт и самое главное олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам. Наверное, они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца.