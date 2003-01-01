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С рабочим визитов в нашем регионе побывала делегация китайской энергетической компании CEFC.

Она в ходе своей поездки посетила Тюменский технопарк, познакомилась с возможностями индустриальных парков, оценила новые проекты в сфере высоких информационных технологий, осмотрела заводы «УГМК-Сталь», «Шлюмберже», «Бентек», «Фатум», Антипинский нефтеперерабатывающий завод, «Бейкер Хьюз», «KNAUF Insulation», Тюменский фанерный завод, логистический центр «X5 Retail Group».

А в правительстве области состоялась встреча с губернатором Владимиром Якушевым. По информации его пресс-службы, глава региона поблагодарил китайских коллег за внимание к региону и представил предложения, которые могут быть интересны для обеих сторон.

В свою очередь исполнительный директор CEFC Чжан Синь отметил, что компания развивает взаимодействие в энергетической и финансовой сферах в разных странах. А в числе приоритетов деятельности находятся регионы и государства, расположенные вдоль Шёлкового пути.