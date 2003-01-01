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В России началась подготовка ко II Евразийскому женскому форуму.

Участие в первом заседании организационного комитета по подготовке к проведению мероприятия приняла губернатор Югры Наталья Комарова.

По сообщению окружного департамента общественных и внешних связей, Евразийский форум женщин-парламентариев пройдёт в Санкт-Петербурге 20-21 сентября 2018 года. В Северную столицу съедутся парламентарии, представители исполнительных органов власти, бизнеса, науки, общественных организаций со всего мира.

Первый форум состоялся в 2015 году и собрал около тысячи делегатов из 80 стран планеты. Тогда же было принято решение проводить этот форум регулярно. Приглашения для участия в нем направлены руководству 166 государств.