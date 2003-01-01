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В ближайший понедельник в Югре пройдет единый урок безопасности в интернете.

В нем примут участие 150 тысяч учеников 5-11-х классов. Мероприятие направлено на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности. Ребята узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети интернет и многое другое.

Как уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей, особая роль отводится в этом событии родителям и педагогам. Ведь именно от них во многом зависит обеспечение безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Единый урок безопасности в интернете — мероприятие всероссийского уровня. Оно проводится уже в четвертый раз. В прошлом году его прослушали 12,4 миллиона детей по всей стране. Урок проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития интернета, федеральных и региональных органов власти.