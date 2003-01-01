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С понедельника, 30 октября, тюменский общественный транспорт переходит на зимнее расписание работы.

Как сообщили в «Тюменьгортрансе», со следующей недели прекращается движение садоводческих маршрутов областной столицы. В выходные большая часть дачных автобусов выйдет на линию в последний раз в этом сезоне. Останутся только дачные автобусы № 36, 100, 120, 135, 151, 156 — они будут курсировать всю зиму, хотя некоторые только по выходным.

Закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить городской общественный транспорт. 65 единиц дополнительной техники с понедельника выйдет на ряд маршрутов. Это автобусы № 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 38, 47, 49, 60, 70, 85, 96.

Актуальное расписание маршрутов можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» (tgt72.ru) в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».