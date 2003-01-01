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Уровень вакцинации северных оленей против сибирской язвы на территории Ямала достиг 80%.

Всего с июня по октябрь 2017 года, по данным пресс-службы губернатора ЯНАО, привито 542 тысячи животных. Этого достаточно, чтобы защитить территорию от вспышек опасной болезни в 2018 году.

«Это очень хороший показатель. Чтобы создать устойчивое благополучие любого стада, нужно иметь не менее 70% вакцинированного поголовья. Тем более что эти 20% относятся к северной части округа, а там нулевая зона риска. В этой части никогда не было зафиксировано подобных случаев», — считают ученые.

Было охвачено вакцинацией 534 оленьих стада. В мероприятии участвовало 157 ветеринарных специалистов, использовано 88 переносных коралей. Для их доставки использовался воздушный, наземный и водный транспорт. Финансирование масштабного проекта из бюджета составило 134 миллиона рублей.