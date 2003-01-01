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Сезон клещей окончен. В областном Управлении Роспотребнадзора подвели его итоги.

По данным ведомства, с апреля по октябрь 2017 года в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось 14676 человек, в том числе 2803 ребенка в возрасте до 14 лет

С подозрением на клещевые инфекции было госпитализировано 136 человек. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 80 пациентов, иксодовый клещевой боррелиоз диагностирован у 84 пациентов.

Традиционно проводились противоклещевые (акарицидные) обработки территорий детских учреждений, загородных лагерей, мест массового пребывания граждан. В этом году было обработано 6,7 тысячи гектаров (год назад — 6 тысяч гектаров).