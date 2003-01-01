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В Сургуте пройдет V Всероссийский форум «Рабочая молодежь».

О предстоящем событии рассказал на брифинге главный федеральный инспектор в Югре аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко. По его словам, форум состоится с 23 по 26 ноября.

В Югру из регионов страны съедутся делегации, в которые войдут молодые люди, обучающиеся по рабочим специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке. Также будут студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных специальностей вузов, молодые специалисты промышленных и транспортных предприятий.

Как сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, одна из ключевых задач форума — популяризация рабочих профессий и развитие института наставничества на предприятиях. В рамках форума состоится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Также состоятся круглые столы, экскурсии, мастер-классы.