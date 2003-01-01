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В приемной Президента РФ в ЯНАО губернатор Дмитрий Кобылкин провел очередной личный прием граждан.

Основной темой обращений по традиции стали жилищные вопросы. Так, жительница Надыма с 40-летним трудовым стажем попросила содействия в ускорении переселения в Тюмень, где ей необходимо пройти курс лечения. Губернатор принял положительное решение и поручил сделать все для скорейшего переселения ветерана. Другая жительница Надыма обратилась за оказанием содействия в утеплении помещения, занимаемого местной общественной организацией Клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда». Он объединяет 30 семей и работает для улучшения качества жизни особых ребят. И в этом случае Дмитрий Кобылкин распорядился помочь «Надежде».

Также в ходе личного приема помощь оказана Федерации сноуборда и экстремальных видов спорта «Экс­трим-прогресс». Ей будет выделен участок близ реки Полябта для установки горнолыжного подъемника для массового катания на лыжах и сноубордах.